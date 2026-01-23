Calcio dilettanti. Busalla-Millesimo promette scintille, Savona ultima chance: i consigli di visione

Serie D Girone A (21^ giornata)

Vado – Celle Varazze (domenica ore 14,30 al Chittolina)

Tra le due capolista Vado e Ligorna è in corso un braccio di ferro appassionante. In cui l’unica certezza è che una delle due sarà in Serie C l’anno prossimo. La squadra di Sesia dovrà provare a vincere contro un Celle Varazze rinfrancato dalla vittoria 3-1 contro il Gozzano. Un derby in particolare per i due grandi ex Donaggio e Capra, con quest’ultimo che aveva lasciato il Chittolina sbattendo la porta. In settimana, ci ha pensato il direttore vadese Luca Tarabotto a gettare acqua sul fuoco.

Eccellenza (18^ giornata)

Busalla – Millesimo (domenica ore 15 al Comunale)

La vittoria della scorsa settimana contro l’Athletic ha permesso al Millesimo di segnare +7 in classifica rispetto a Rivasamba e Fezzanese, due delle favorite della vigilia. Con il Busalla, si tratta della sfida tra due neopromosse “terribili”, visto che i genovesi sono al terzo posto. Una vittoria giallorossa spingerebbe i genovesi a -8. A quel punto resterebbe solo il Pietra Ligure a tallonare la squadra di mister Macchia, a patto che vinca contro una lanciata Carcarese. Busalla-Millesimo si prospetta una gara caldissima a livello agonistico. In molti descrivono i genovesi come una squadra spesso al limite della garra consentita – ne ha parlato Maisano del Rivasamba, lo aveva sottolineato Abbaldo della Carcarese – e nella partita di coppa tra le due squadre dello scorso anno c’era sta più di una scaramuccia.

Promozione “A” (18^ giornata)

Albissole – Praese (domenica ore 15 al Faraggiana)

Basta dire che è la partita tra la prima e la seconda in classifica per spiegare l’interesse per la gara. Al tutto si aggiunge il fatto che, in caso di vittoria, l’Albissole metterebbe quasi la pietra tombale sulle speranze di rimonta della Sestrese e del Savona, rispettivamente a -10 e -11 in classifica. Albissole e Praese erano nel novero delle squadre più forti, ma partivano dietro ai nastri di partenza rispetto a verdestellati e striscioni.

Sampierdarenese – Savona (domenica ore 15 al Morgavi)

Sarpero ha strigliato la squadra dopo il pareggio 1 a 1 contro il Masone che ha fatto scivolare il delfino a -11 dalla vetta. C’è da capire come è andata la prima settimana difficile della nuova gestione visto che le due partite a contorno della sosta natalizia si erano chiuse con due vittorie. Vietato sbagliare contro i lupi genovesi visto che il Savona potrebbe rosicchiare qualcosa sia nei confronti dell’Albissole sia nei confronti della Praese. Partita da prendere con le pinze perché non vi è quasi mai stata una partita facile per il Savona. E lo dicono anche i numeri, visto che se si considera un girone intero rispetto all’andata (3-0 per i biancoblù), la Sampierdarenese ha fatto solo due punti in meno rispetto al Savona.

Prima Categoria “A” (16^ giornata)

Quiliano&Valleggia vs Albingaunia (domenica ore 15 al Picasso)

C’è grande entusiasmo intorno all’Albingaunia, terza forza del campionato. I bianconeri sembrano in grado di poter lottare per il salto di categoria tramite i playoff. In più, c’è la questione della denominazione, con il club determinato a diventare US Albenga. Il Quiliano&Valleggia è un avversario che, numeri alla mano, appare imprevedibile. La squadra di Molinaro ha parecchi giocatori di livello, specialmente a centrocampo, ma il rendimento è da montagne russe come testimonia lo score 7 vittorie, 1 pareggio, 7 sconfitte.

