Calcio dilettanti: Albingaunia tre punti che valgono doppio, turno favorevole al Vado

Serie D Girone A (22^ giornata)

Imperia – Vado (domenica ore 15 al Ciccione)

Turno potenzialmente favorevole al Vado nel serrato braccio di ferro con il Ligorna. I genovesi di Pastorino, infatti, saranno impegnati sul campo del Sestri Levante. I corsari sono a -8 dalla coppia di testa, ma in virtù di una falsa partenza. Negli ultimi mesi si sono dimostrati all’altezza delle prime due. L’Imperia ha dalla sua il tocco magico di mister Riolfo che tra mille difficoltà, a partire dal ritiro iniziato tardissimo, sta tenendo la nave nerazzurra fuori dalla zona playout.

Eccellenza (19^ giornata)

Campomorone Sant’Olcese – Pietra Ligure (domenica ore 15 a Begato)

La scorsa settimana la squadra di Moraglia ha accorciato portandosi a -1 dal Millesimo capolista. Si prospetta un match interessante contro il Campomorone. I genovesi sono forse un po’ indietro in classifica rispetto alle aspettative portate dall’arrivo di mister Corradi, ma si sono comunque dimostrati in grado di dar battaglia a tutte. Sfida che si prospetta interessante dal punto di vista tecnico e tattico.

Millesimo – Arenzano (domenica ore 15 al Comunale)

Il pareggio di Busalla, accompagnato dalle polemiche che ne sono seguite, può essere comunque archiviato positivamente visto che è servito per tenere i genovesi a -5. I giallorossi sono destinati a lottare fino alla fine per il clamoroso salto di categoria. Risulta infatti difficile ipotizzare che non facciano nemmeno i playoff. L’Arenzano di mister Cocco si è rinforzato in settimana con l’arrivo del classe 2006 Daniel Ghinassi, esterno sinistro con trascorsi in quarta serie con Ligorna e Caldiero Terme.

Promozione “A” (19^ giornata)

Savona – Little Club James (domenica ore 15 al Chittolina)

Missione secondo posto. Il Savona deve iniziare a marciare a ritmo spedito perché la seconda piazza darebbe un vantaggio non da poco nel percorso playoff e, sebbene non vi siano segnali di cedimento, sarebbe imperdonabile non farsi trovare pronti in caso di tracollo dell’Albissole. La squadra deve riaccendere l’entusiasmo di un pubblico e di un club delusi dai risultati. Le qualità per farlo ci sono tutte e in tutti i reparti.

Prima Categoria “A” (17^ giornata)

Albingaunia – Ventimiglia (domenica ore 14,30 al Riva)

Dopo la bella rimonta in casa del Quiliano&Valleggia, la formazione di mister Poggi ha l’occasione di agganciare proprio il Ventimiglia al secondo posto. Oltre ad accorciare sulla seconda, gli ingauni hanno anche l’opportunità di staccare ulteriormente il Dego (quarto) visto che la squadra di Frumento ospiterà la capolista Virtus Sanremese. Insomma, tre punti che potrebbero valere doppio.