Cairo, spaccata alla Casa della Salute di via Brigate Partigiane: sottratti due mila euro in contanti

Cairo Montenotte. Spaccata alla Casa della Salute di via Brigate Partigiane, a Cairo, dove la notte scorsa alcuni malviventi sono entrati nella struttura dopo aver rotto il vetro di una finestra nei pressi dell’ingresso.

Amara scoperta, questa mattina, da parte del personale che, giunto sul posto di lavoro, ha notato l’effrazione nonchè i danni nella reception, dove cioè si accolgono i pazienti e si pagano le prestazioni. I ladri “hanno messo le mani” soprattutto nei totem abilitati ai pagamenti elettronici, dove sono riusciti a sottrarre circa due mila euro in contanti, senza particolari e critiche conseguenze ai computer.

Sono subito scattate le verifiche e gli addetti hanno prontamente ripristinato le attrezzature, nonchè la finestra, per poter procedere con le visite e il lavoro odierno. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri di Cairo ai quali è stata presentata la denuncia. Non è ancora chiara la conta dei danni, e sono al vaglio degli inquirenti le telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori del furto.