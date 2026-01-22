Cairo, riattivata la degenza all’Ospedale di comunità con undici posti letto iniziali

Cairo Montenotte. Tornano i ricoveri all’Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte. Da ieri, 21 gennaio, è stata riattivata l’attività di degenza nel reparto al terzo piano della struttura, con una disponibilità iniziale di undici posti letto.

La riapertura rappresenta un passo in avanti nel rafforzamento dell’assistenza territoriale, offrendo una risposta intermedia tra il ricovero ospedaliero tradizionale e l’assistenza domiciliare, in particolare per pazienti che necessitano di cure sanitarie a bassa intensità ma continuative.

Il ricovero in Ospedale di Comunità potrà avvenire esclusivamente in modalità programmata, concordata tra il medico proponente (medico di medicina generale del paziente, specialista ospedaliero, medico di Medicina d’Urgenza) e il medico incaricato della struttura. L’assistenza a bassa complessità clinica è destinata a pazienti con disabilità transitoria o permanente, che possono avere necessità di trattamenti riabilitativi estensivi, provenienti da strutture ospedaliere o dal domicilio; pazienti dimessi dai reparti ospedalieri con necessità di ricondizionamento motorio e/o completamento dell’iter terapeutico, che richiedono assistenza infermieristica continuativa, anche notturna; pazienti che necessitano di supporto nella somministrazione di farmaci, nella gestione di presidi e dispositivi, o di interventi di affiancamento, educazione e addestramento, anche del caregiver, prima del rientro al domicilio, o pazienti provenienti dal domicilio che abbiano sviluppato tali necessità e il cui domicilio non sia idoneo dal punto di vista strutturale o assistenziale

Il totale, a regime, prevede 40 posti letto che saranno attivati nei prossimi mesi.