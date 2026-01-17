Cairo festeggia le cento candeline del partigiano “Leoncino”, Oreste Arnello

Cairo Montenotte. Grande festa, ieri, a Cairo, per i cent’anni del partigiano Oreste Arnello, nome di battaglia “Leoncino”, nato a Rocchetta il 16 gennaio 1926.

Alla caffetteria “Regio” oltre ai figli Orietta ed Enrico e ai nipoti Elisa e Andrea, erano presenti in molti per celebrare un traguardo importante, a cui non hanno fatto mancare la loro presenza il parroco don Massimo Iglina e il sindaco di Cairo Paolo Lambertini: “Un esempio per tutta la nostra comunità di dedizione, costanza, amore per vita e rispetto per il prossimo cui tutti noi dobbiamo ispirarci”.

Immancabili gli auguri della sezione ANPI di Cairo Montenotte, rappresentata per l’occasione da Alberto Poggio, che ha portato il saluto della Presidente Leda Bertone: “Da coraggioso fanciullo, staffetta portaordini, partigiano combattente a lavoratore e cittadino antifascista coerente con i principi di libertà e democrazia per i quali ha combattuto. A lui va il nostro ringraziamento”.

Fu tra i primi che si trovarono a monte Aprico nella primavera del 1944 quando si formò il primo nucleo di resistenti a Rocchetta Cairo che poi confluì nella Divisione Fumagalli della Brigata Savona.

La sua storia, una vera e propria memori collettiva, è stata raccontata nel libro “Partigiano Leoncino” di Bruno Chiarlone e Beppe Sabatini e nella video-intervista realizzata da Lab Buster Keaton nel 2015.

“Il mio nome è Oreste Arnello, conosciuto da tutti come Cirillo, nome che mi fu appioppato dalla mia maestra nelle scuole elementari che mi paragonò per il mio carattere ribelle, ad un carrettiere di allora, insofferente come me ad ogni imposizione. Quando scoppiò la guerra ero un ragazzino di quattordici anni, da poco ero stato assunto in Ferrania come apprendista ed ero stato assegnato all’officina. Potei così assistere all’interno della fabbrica alle manifestazioni organizzate dall’azienda per festeggiare l’entrata nel conflitto dell’Italia“, così si racconta.

“Per me, allora, il fascismo era l’Italia e tutti gli italiani erano fascisti. Dell’antifascismo, invece, sapevo ben poco, a parte qualche mezza parola sussurrata da mio padre e mia madre, per non farsi sentire da noi ragazzi, a proposito di qualche persona conosciuta di cui si diceva in giro di essere socialista. Altra parola che per me non significava nulla – così racconta Oreste nelle pagine di “Partigiano Leoncino” – Passarono gli anni e arrivò il giugno 1944, un tema di discussione era il bando del maresciallo Graziani che chiamava alle armi nelle fila dell’esercito della Repubblica Sociale alcune classi e tra non molto sarebbe toccato alla mia. Allora avevo diciotto anni e presto avrei dovuto rispondere al bando o darmi alla macchia come avevano già fatto molti giovani in altre zone della Valle Bormida. Entrambe non erano senza rischi, arruolandomi sarei stato mandato a combattere gli Alleati, salendo in montagna avrei invece dovuto combattere tedeschi e fascisti. Vincendo il timore che qualcuno potesse fare la spia, tra noi amici, discutemmo molto su quale decisione prendere e finalmente, in quattro arrivammo ad una conclusione. Convinti che non c’era tempo da perdere in discussioni, una sera, dopo aver preso quel poco che pensavamo potesse servirci nella vita all’aperto, lasciammo le nostre case e ci rifugiammo al di là della Bormida, nella zona di Montebrì e precisamente in quella località chiamata Vadermo”.

Così iniziò la sua storia da Partigiano tra fucili senza munizioni, rastrellamenti, appostamenti, notti all’addiaccio, ritirate ed agguati scampati, sempre contraddistinta da un fortissimo spirito di gruppo convinti che stessero combattendo per l’unica causa giusta: la libertà. “Sono orgoglioso di quello che ho fatto, non mi sono mai rifiutato, nè tirato indietro dall’eseguire un ordine perchè sapevo che era giusto farlo”, afferma Arnello.