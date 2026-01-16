Cairo, chiuso l’accesso del percorso pedonale che porta al castello per lavori di manutenzione

Cairo Montenotte. Da oggi, 16 gennaio, il sentiero pedonale di accesso al Castello da Corso Verdese resterà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione e di ripristino.

Come spiega l’assessore Fabrizio Ghione, “prendono il via gli interventi di rifacimento integrale dell’impianto di illuminazione, un’operazione che rientra nel project financing con Enel X ed è stato regolarmente autorizzato dalla competente Soprintendenza. I lavori si sono resi indispensabili anche a seguito dei gravi e ripetuti atti vandalici che hanno compromesso in questi anni in modo significativo il precedente impianto di illuminazione, rendendolo di fatto inutilizzabile e non più recuperabile con semplici interventi manutentivi. L’opera consentirà la valorizzazione del percorso e dell’area del Castello, nel pieno rispetto delle prescrizioni di tutela storico-paesaggistica della Soprintendenza”.

“Durante il periodo in cui sarà attivo il cantiere non sarà consentito il transito pedonale al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di piena sicurezza”, conclude l’assessore ai lavori pubblici.

Il Castello Del Carretto, che negli ultimi vent’anni è stato interessato da un restyling significativo, è visitabile attraverso una strada carrabile, Strada Sant’Anna, ma anche attraverso il percorso pedonale sterrato, ora oggetto di manutenzione, molto suggestivo, sebbene impegnativo, in quanto tortuoso e composto di tanti scalini, che da Via Verdese conduce alla sommità della collina.