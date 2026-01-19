Cairese rinata, arrivato il settimo risultato utile consecutivo. Floris: “Complimenti ragazzi ma non abbassiamo la guardia”

La Cairese ha trovato la continuità che tanto mancava nell’inizio di stagione. Con il pareggio in casa della Biellese sono sette i risultati utili consecutivi per i gialloblù di Roberto Floris, usciti dalla zona playout del girone A di Serie D.

Il tecnico dei valbormidesi ha commentato il 2-2 del “Pozzo” ai microfoni del club: “Parto facendo i complimenti alla Biellese, perché ha trovato un impianto straordinario: un campo da Serie A, un’organizzazione perfetta. C’è un po’ di rammarico perché alla fine abbiamo fatto una grande prestazione: eravamo sopra di due gol fino al settantesimo abbiamo avuto diverse palle per poter chiudere la partita. Non siamo stati abbastanza lucidi sotto porta. È comunque un punto importante, in trasferta contro una squadra che aveva segnato otto gol nelle ultime tre partite, vincendo due volte 4-0 e una 2-0. Sapevamo che le difficoltà c’erano, ma i ragazzi hanno fatto una prova maiuscola. C’è stato sicuramente un balzo in avanti, una prova di maturità. Da questo punto di vista sono contento”.

“Negli ultimi minuti, quando una squadra è sotto di due gol e inserisce tanti attaccanti, saltano un po’ gli schemi ed è lì che si creano anche le occasioni per chiudere la partita. Dobbiamo però essere più concentrati: non posso dire altro – continua -. I ragazzi hanno fatto una prova eccellente, partiamo da questo presupposto, ma serve maggiore attenzione sulle palle che arrivano dagli esterni. Limitare i cross è importante, perché in area c’è tanta densità e si corre il rischio di subire gol. Resta comunque un punto importante, un passo in avanti: la squadra sta maturando e sono soddisfatto“.

Domenica prossima Floris ritroverà il Varese, sua ex squadra. Ma il suo pensiero è solo alla causa gialloblù: “Per me è una partita come tutte le altre: alleno la Cairese e lotto per vincere con la Cairese. Ci sono sicuramente gli affetti legati al mio passato, è stato un anno straordinario e porto nel cuore i tifosi del Varese, ma li aspettiamo per una partita di campionato come tutte le altre”.

Sul cambio di passo: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi. Quello che mi fa più piacere è che mi seguono, che in settimana lavorano forte e con la giusta concentrazione. Questo è stato un passaggio fondamentale. Non dobbiamo però abbassare la guardia, perché in questo campionato basta farlo un attimo per rischiare di essere risucchiati, e quello è il momento più brutto e difficile per rialzarsi”.