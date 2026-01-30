  • News24
Soccorsi mobilitati

Caduta in bici a Magliolo, ferito un bambino di 12 anni: trasportato al Santa Corona

E' successo intorno alle 16.30, sul posto Croce Rossa e 118: per lui una profonda ferita all'inguine

Magliolo. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un bambino 12enne rimasto ferito a seguito di una brutta caduta con la bicicletta.

E’ successo nel pomeriggio di oggi a Magliolo, in via Finocchio, intorno alle 16 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa e del 118: il 12enne ha riportato una profonda ferita all’inguine e altre contusioni sul resto del corpo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio pietrese.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni, nel complesso, non sono giudicate gravi.

