Caduta in bici a Magliolo, ferito un bambino di 12 anni: trasportato al Santa Corona

Magliolo. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un bambino 12enne rimasto ferito a seguito di una brutta caduta con la bicicletta.

E’ successo nel pomeriggio di oggi a Magliolo, in via Finocchio, intorno alle 16 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa e del 118: il 12enne ha riportato una profonda ferita all’inguine e altre contusioni sul resto del corpo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio pietrese.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni, nel complesso, non sono giudicate gravi.