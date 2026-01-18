Cacciatore trovato morto nel bosco sulle alture di Finale

Finale Ligure. Un cacciatore, di 78 anni, è stato trovato senza vita oggi pomeriggio nei boschi di Finale Ligure, in località San Bernardino.

L’allarme è scattato intorno alle 15.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza e i carabinieri. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto accertato l’uomo è stato colto da un malore alla fine di una battuta di caccia, quando a bordo della sua autovettura stava andando a recuperare un cinghiale.