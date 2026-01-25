Busalla oltre i limiti, anche Villar del Millesimo si aggiunge al coro: “Pugilato, lotta libera ma non calcio”

Era già tutto previsto. E così è andata. Era nell’aria un match caldo tra Busalla e Millesimo a dispetto delle temperature. Sul campo è finita 1 a 1 ma il fantasista millesimese Villar non ci sta e denuncia un atteggiamento oltre ai limiti del consentito della squadra genovese postando le foto del volto gonfio.

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni di un Busalla troppo aggressivo e con comportamenti che vanno ben oltre la soglia seppur alta di garra consentita. Anche a microfoni spenti, nell’ambiente c’è parecchio malumore per la condotto della squadra di Repetti. Villar punta il dito anche contro la terna arbitrale, giudicata troppo indulgente.

“Oggi non abbiamo giocato a calcio, è stato un altro sport, pugilato, lotta libera, ecc ecc. Permesso da una terna arbitrale incapace di gestire una partita, che davanti agli occhi , tra pestone, gomitata, tacchettata (stando per terra come quella su di me), ha lasciato fare al Bussala quello che hanno voluto, tranne che giocare a calcio..minacce ogni secondo a noi e alla terna senza provvedimenti, ammonizioni ai nostri giocatori incluso me solo per far stare tranquilli i loro “giocatori” pericolosi ..un corso di coraggio e gestione sarebbe opportuno, ci giochiamo il primo posto in classifica, ma a loro va sempre bene il pareggio così possono andare a casa tranquilli. Peccato, forza Millesimo, non mollare mai”.