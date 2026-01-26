Busalla-Millesimo, la risposta del presidente Morgavi: “Villar ha approfittato dei segni in faccia per buttare fango”

Busalla-Millesimo non finisce mai. Una battaglia dopo l’altra: in campo vista l’intensità della partita, per la classifica visto che l’Eccellenza rimane incertissima e sui social. Dopo la partita di ieri, terminata 1-1, Ricardo Villar ha pubblicato un post in cui denunciava l’andamento della gara. “Una partita di pugilato”, ha denunciato il calciatore giallorosso, accusando anche la terna arbitrale di eccessiva indulgenza. Una polemica forte a cui chiaramente il Busalla Calcio ha voluto rispondere. Ai microfoni di IVG Sport è infatti intervenuto il presidente Roberto Morgavi.

Quella di Morgavi è stata una risposta altrettanto significativa: “Diciamo che quello di Villar mi è sembrato un post strappalike. Le sue accuse sono poco fondate. Villar ha preso un pestone in uno scontro di gioco e non volontario, infatti nessuno se n’è accorto. Mi spiace che abbia approfittato dei segni in faccia per buttare fango sulla partita. Probabilmente lui come tutti i suoi compagni credevano di venire a Busalla a fare una scampagnata e invece si leccano i baffi per il punto preso. I social a volte permettono queste situazioni che però la nostra società non accetta. Villar ha anche accusato la terna arbitrale, io non credo che la direzione di gara permetta al Busalla di fare sempre quello che vuole. Il nostro è un calcio basato su intensità, aggressività e recupero palla, come fanno anche squadre professionistiche. A volte giocando un calcio così aggressivo si può sbagliare il tempo dell’intervento, ma essere accusati di pugilato e calcio violento è imbarazzante. Ci siamo stufati di questa situazione“.

Oltre alle polemiche, però, c’è anche da sottolineare l’eccellente campionato del club biancoblù, terzo in classifica a cinque punti dal primo posto. Commenta Morgavi: “Il nostro è un lavoro iniziato lo scorso anno quando abbiamo dominato il campionato di Promozione con numeri da record e vincendo anche il titolo regionale. Quest’anno abbiamo iniziato con un punto in tre partite ma poi siamo risaliti con sette vittorie consecutive. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, ma con la consapevolezza di essere forti e di poter comunque rimanere in questa posizione perché ormai siamo una realtà consolidata. Ieri potevamo anche chiudere la partita, abbiamo avuto un’occasione clamorosa ancora sull’1-0 contro una squadra che merita il primo posto in classifica. Sarà una lotta a due fino alla fine tra Millesimo e Pietra Ligure. Entrambe le squadre hanno rose importanti e strutturate per vincere il campionato. Noi saremo la mina vagante del campionato”.

Infine un’ultima battuta nel tentativo di chiudere la polemica: “Spero di non sentire più certe affermazioni da parte degli addetti ai lavori. Ho letto ‘Il caso Busalla fa discutere l’Eccellenza’, mi spiace siano stati usati questi termini. I ragazzi non lo meritano e nemmeno una società così storica nel panorama dilettantistico. Sono dispiaciuto e spero che così si chiuda questa situazione“.

Oltre all’intervista rilasciata ai nostri microfoni, il club ha anche pubblicato un comunicato sui propri canali social:

COMUNICATO UFFICIALE

ADESSO BASTA!

La nostra società, che da oltre trent’anni calca il palcoscenico del Campionato di Eccellenza e da sempre è apprezzata per la propria serietà e sobrietà in questa stagione è stata oggetto di giudizi poco ponderati e non aderenti alla realtà dei fatti. Evidentemente diamo fastidio per i risultati fino ad oggi ottenuti giocando un calcio propositivo, frutto della qualità, del carattere e della determinazione dei nostri ragazzi. Di questo siamo fieri! Siamo così cattivi che nelle prime 18 giornate di campionato non abbiamo subito espulsioni durante la gara. Evidentemente questi dettagli sfuggono anche a quelle testate giornalistiche che per raccogliere qualche “like” in più danno spazio a notizie senza riscontrarle e essere presenti agli eventi.

Il Presidente