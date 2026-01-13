Bretella autostradale Carcare-Predosa: dopo decenni qualcosa si muove, ma solo in Piemonte

Savona. Se ne parla da decenni, ma la bretella autostradale che collegherebbe il savonese con l’alessandrino e, di conseguenza, lo avvicinerebbe con il fulcro economico lombardo, resta ancora sulla carta. La Carcare-Predosa è un’infrastruttura che anche recentemente è stata definita dal governatore ligure Marco Bucci “fondamentale per decongestionare il traffico sulla A10″.

Di questa opera strategica si discute dal lontano 1964, quando si compresero i vantaggi di una bretella che collegasse l’A26 all’A6 Torino – Savona, magari arrivando ad Albenga. Il primo atto concreto risale al 2004, quando il Comune di Cairo Montenotte fu incaricato di redigere uno studio di fattibilità per 60 chilometri di tracciato, 40 in provincia di Alessandria e 20 in provincia di Savona. Secondo le stime più recenti i costi dell’opera ammonterebbero a circa 5 miliardi di euro, visto che il 69% del tracciato sarebbe da realizzare in galleria.

C’è però una novità importante nel complicato iter, che arriva dal fronte piemontese, dove nelle scorse settimane è stato affidato alla Società Iniziative Nazionali Autostradali (Sina) l’incarico per il documento di fattibilità preliminare del casello di Predosa sulla A26. La Regione Piemonte ha stanziato 400 mila euro per la progettazione e la Provincia di Alessandria affiderà a breve lo studio di fattibilità dei due progetti di realizzazione del casello sulla A26 a Predosa e della tangenziale Predosa-Strevi che unirà Acqui Terme alla Genova-Gravellona.

Dalla Valbormida, dove si concentrano numerose realtà industriali e artigianali, è pur sempre una buona notizia: nonostante i chilometri siano maggiori, per raggiungere l’hinterland milanese i tempi di percorrenza sarebbero inferiori rispetto a quelli odierni, lungo una A10 spesso intasata.