Bozzano (Noi Moderati): “Varazze non può più aspettare, accessibilità subito alla stazione ferroviaria”

Varazze. È stata discussa oggi in aula l’interrogazione presentata dal consigliere Alessandro Bozzano (gruppo consiliare Noi Moderati) sul grave e ormai insostenibile problema delle barriere architettoniche presenti nella stazione ferroviaria di Varazze, che “da anni impediscono l’accesso ai binari alle persone con disabilità e mobilità ridotta”.

“È inaccettabile che nel 2026 una stazione come quella di Varazze sia ancora di fatto inaccessibile per le persone con disabilità – ha dichiarato Bozzano – parliamo di un diritto fondamentale, non di un favore. Dopo anni di segnalazioni e promesse, servono finalmente scelte chiare e tempi certi”.

Bozzano ha dato voce alle “continue segnalazioni di pendolari, cittadini, turisti e associazioni dei disabili, denunciando una situazione che si protrae da troppo tempo e che non può essere ulteriormente rinviata, a fronte di interventi programmati da RFI solo a partire dal 2027–2028”.

“Positiva la risposta dell’assessore competente Marco Scajola, che ha riconosciuto l’urgenza della problematica e ha annunciato l’impegno di Regione a portare il tema al tavolo del 29 gennaio con RFI, chiedendo con forza che la stazione di Varazze venga inserita tra le priorità del Piano Integrato Stazioni”.

“Questo è un primo passo importante – ha concluso Bozzano – ora però vigileremo affinché agli impegni seguano i fatti, perché Varazze non può e non deve più aspettare”.