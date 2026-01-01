Botti di Capodanno: 19enne perde tre dita a causa di un petardo

Genova. Brutta notizia nella notte di Capodanno. Arriva da Genova, dove un giovane tunisino, 19 anni, ha perso 3 dita a causa dell’esplosione di un petardo.

L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, in piazza Delle Erbe, nel centro storico. Ora le sue condizioni sono stabili: è reduce da intervento a cura dell’equipe specializzata in chirurgia della mano dell’ospedale San Martino, diretta dalla dottoressa Stefani Briano.

La dottoressa Manuela Dapelo e il dottor Federico Vitali hanno portato a termine nella notte il delicato intervento chirurgico sul paziente, che ha prodotto, come detto, l’amputazione di tre dita. Il ragazzo è ancora ricoverato presso il reparto di Chirurgia della Mano, con 30 giorni di prognosi.

Sempre Genova, suo malgrado, è stata purtroppo teatro anche di risse, aggressioni e colluttazioni. Questo il triste bilancio fornito dall’ospedale San Martino: 28enne italiano dimesso (7 giorni di prognosi); 51enne russa, che si è poi allontanata dopo le prime cure; 48enne italiano dimesso (30 giorni di prognosi); 28enne italiano dimesso (30 giorni di prognosi).

Non sono mancati anche ricoveri per abuso di alcol e sostanze stupefacenti: 4 in totale, di cui un uomo italiano di 40 anni; un uomo albanese di 35 anni; un ragazzo turco di 19; un giovane italiano di 18. I primi due sono ancora in ospedale, gli altri due dimessi.

Infine, sempre al San Martino, altri 2 pazienti sono stati trattati a causa di incidenti per utilizzo di fuochi artificiali: un giovane di 15 anni italiano, dimesso nel frattempo, e un 22enne italiano, che si è allontanato dal Pronto Soccorso dopo essere stato stabilizzato. In entrambi i casi ferite lievi.