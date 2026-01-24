Borgio Verezzi, concluso il progetto di educazione stradale per gli studenti della scuola primaria

Borgio Verezzi. Si è concluso con un ciclo di lezioni finali in aula il percorso di educazione stradale rivolto agli studenti delle classi della scuola primaria di primo grado di Borgio Verezzi.

L’iniziativa, organizzata dal comando di polizia locale e dai docenti dell’istituto scolastico, non si è limitata alla semplice spiegazione del Codice della Strada, ma ha puntato a instaurare un dialogo diretto tra istituzioni e giovani.

Il progetto, volto a sensibilizzare i giovani sulle tematiche fondamentali della sicurezza stradale, si è svolto durante l’anno scolastico con incontri teorici con attività dedicate alla conoscenza dell’ambiente stradale, attività esterne con simulazioni pratiche finalizzate alla formazione di utenti della strada più consapevoli e responsabili, a piedi, in bicicletta o come futuri guidatori.

Grazie alla collaborazione ed alla disponibilità della Croce Bianca di Borgio Verezzi, dell’Associazione Aib Anticendio Boschivo di Borgio Verezzi e della ditta Alma di Pietra Ligure, agli alunni sono state trasmesse le nozioni basilari di comportamento in caso di primo soccorso o di emergenza nella consapevolezza che costruire una cultura della sicurezza è fondamentale per la crescita di utenti ancora più attenti e consapevoli.

“Un particolare ringraziamento va all’amministrazione comunale ed alla dirigente scolastica dottoressa Manno che da hanno da subito supportato il progetto e ne hanno condiviso gli obbiettivi”, spiegano dalla polizia locale di Borgio Verezzi.