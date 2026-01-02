Borghetto, colpo Condorelli per la corsa salvezza

Borghetto Santo Spirito. Il Borghetto vuole invertire la rotta rispetto ad un girone d’andata dove i punti conquistati sono stati solo sette.

I granata si trovano al penultimo posto, agganciati da una San Filippo che ha trovato il suoi primi tre risultati utili e appare in ripresa. Il mercato è quindi l’occasione giusta per permettere di correre ai ripari. Diversi i movimenti in entrata in questi giorni, tra i quali c’è Nicolò Condorelli.

Attaccante esterno, ex di Finale, Ceriale e San Filippo tra le altre, alza il coefficiente di esperienza, qualità e duttilità da mettere a disposizione della squadra di Perrone in vista della corsa salvezza.