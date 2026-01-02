  • News24
Prima categoria

Borghetto, colpo Condorelli per la corsa salvezza

Innesto di esperienza per mister Perrone

Borghetto Santo Spirito. Il Borghetto vuole invertire la rotta rispetto ad un girone d’andata dove i punti conquistati sono stati solo sette.

I granata si trovano al penultimo posto, agganciati da una San Filippo che ha trovato il suoi primi tre risultati utili e appare in ripresa. Il mercato è quindi l’occasione giusta per permettere di correre ai ripari. Diversi i movimenti in entrata in questi giorni, tra i quali c’è Nicolò Condorelli.

Attaccante esterno, ex di Finale, Ceriale e San Filippo tra le altre, alza il coefficiente di esperienza, qualità e duttilità da mettere a disposizione della squadra di Perrone in vista della corsa salvezza.

