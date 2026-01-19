Bolkestein, Candia (AVS): “Il mare è di tutti, giusta la scelta del sindaco di Spotorno”

“Condividiamo in pieno la decisione con cui il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha stabilito di portare al 40% la quota di spiagge libere nel suo comune, che attualmente ha il record negativo, con solo il 10% dell’arenile accessibile gratuitamente. È il percorso giusto, che dovrebbe essere intrapreso da tutte le realtà dove questa percentuale è ancora un miraggio. Un modo per garantire la convivenza tra diritto alla balneazione e libertà di impresa”

Selena Candia, capogruppo di AVS in Consiglio regionale, plaude al nuovo Piano di utilizzo del demanio marittimo presentato dal Comune di Spotorno per superare i limiti della situazione attuale, in cui gli stabilimenti balneari coprono il 90% del litorale spotornese.

Il piano, al centro delle polemiche, è stato contestato da molti concessionari, tuttavia il primo cittadino spotornese vuole arrivare ad una sua approvazione nell’ambito della nuova governance delle spiagge e dell’applicazione della stessa direttiva Bolkestein.

“Il provvedimento del sindaco Fiorini si muove nel pieno rispetto di una legge regionale e permetterà a tutti di accedere a beni comuni” aggiunge.

“Non intendiamo demonizzare l’attività imprenditoriale: nelle spiagge libere attrezzate possono convivere sia l’accesso gratuito sia il lavoro di chi gestisce gli arenili. Questo modello vincente è già operativo in altri Stati europei, come la Francia e la Spagna”.

“Ci associamo all’appello lanciato da Stefano Salvetti, rappresentante di Adiconsum e Mare Libero: deve cambiare il sistema di gestione dei beni demaniali, coinvolgendo i consumatori nel processo decisionale” conclude Selena Candia.