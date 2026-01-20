Bidoni in mezzo alla strada a causa del vento, il sindaco di Savona: “Scene inaccettabili, Seas deve evitare problemi del genere”

Savona. “Le scene dei mastelli e della plastica che volano non sono accettabili. E’ vero che sono stati due giorni di burrasca, ma è anche noto che a Savona il vento non è un fatto eccezionale”. Sono le parole del sindaco Marco Russo a commento dei disagi che si sono verificati in queste ore in città a causa del maltempo.

Disagi che, nelle ultime ore, hanno dato il via, oltre che alle polemiche, alla più prevedibile ironia social, con la creazione di una locandina dell’iniziativa “Primo Trofeo città di Savona – Scansa il mastello“. Nell’illustrazione sono raffigurati un’auto che fa la gincana tra i bidoni sparsi sulla strada, mentre ai lati della carreggiata i savonesi tifano come a una gara automobilistica, tra applausi e bandiere.

Il sindaco Russo aggiunge: “Stiamo affrontando una transizione molto complessa, ma fondamentale per la città. E’ necessario, dunque, che queste situazioni vengano gestite molto meglio di così”.

“E’ da novembre che ne parliamo – commenta invece l’assessore Barbara Pasquali – quindi la società doveva mettersi nelle condizioni di evitare o, comunque limitare fortemente, i problemi che si sono verificati in questi due giorni”.

Polemiche del consigliere comunale di opposizione, Maurizio Scaramuzza: “Apprezzo le parole del sindaco e dell’assessore ma la mia domanda – e credo anche quella di molti cittadini – è ‘e quindi?’. Cosa vogliamo fare? Ci siamo forse scordati che Sea-s è per il 51% del Comune. E’ urgente che l’amministrazione comunale faccia qualcosa, abbastanza velocemente”.