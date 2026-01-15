Basket Le Torri Albenga-Ceriale: una stagione di crescita e grandi soddisfazioni

Albenga. Il Basket Le Torri Albenga-Ceriale, nato dalla fusione delle realtà cestistiche di Albenga e Ceriale, sta vivendo una stagione intensa e ricca di impegni, ma anche di grandi soddisfazioni sportive.

La società è impegnata nei campionati di Divisione Regionale 2, Under 19 e Under 13, oltre a coprire tutte le categorie del minibasket seguite dal responsabile tecnico Angelo Porro. Grazie alla collaborazione con il progetto New Basket, che coinvolge anche Alassio e Borghetto, Le Torri partecipano inoltre ai campionati Under 14, Under 15 e Under 17, senza dimenticare l’Under 14 e Under 17 femminile e la Serie C femminile.

“Un impegno notevole – sottolineano i dirigenti del Basket Le Torri (Marco Lazzari presidente e Vittorio Nicoli dirigente responsabile) – ma ripagato da risultati e soddisfazioni importanti”.

La prima squadra, impegnata nel campionato di Divisione 2, si trova infatti inaspettatamente al primo posto in classifica, a pari merito proprio con la New Basket. Le due formazioni sono state anche protagoniste dell’ultima, memorabile sfida di campionato, vinta da Le Torri di un solo punto dopo due tempi supplementari, davanti ad un numeroso pubblico: una partita destinata a rimanere a lungo nella memoria di tutti i presenti.

Ottimi riscontri anche dal settore giovanile: l’Under 19 guida la classifica del campionato Silver, confermando il buon lavoro svolto nel percorso di crescita dei ragazzi.

Nel progetto New Basket merita una menzione speciale l’Under 15 Eccellenza, impegnata in un campionato di altissimo livello contro le squadre piemontesi. Nonostante la difficoltà del torneo, i risultati e le prestazioni stanno andando oltre ogni previsione, dimostrando la qualità del lavoro tecnico e la crescita degli atleti.

“Resta aperta la questione strutture: la società attende una risposta da parte del Comune in merito alla realizzazione di un nuovo palazzetto – proseguono i dirigenti -. Attualmente, infatti, la palestra di Ceriale non è più omologata per i campionati giovanili d’Eccellenza e per le prime squadre, costringendo Le Torri a disputare le gare casalinghe ad Albenga o Alassio”.

“In chiusura, un sentito ringraziamento va a tutti gli allenatori, che con grande dedizione si spendono quotidianamente in palestra. Un plauso particolare a Gabriele Mirone, che ha gestito in modo egregio le due squadre principali, Divisione 2 e Under 19, durante il periodo di indisponibilità dello storico coach di Ceriale, Pietro Romano, garantendo continuità e qualità al progetto tecnico” concludono.