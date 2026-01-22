Baseball Club Cairese: Lions e Tigers crescono nella Western League

Avigliana. Domenica 18 gennaio le due squadre Under 12 del Baseball Club Cairese, Lions e Tigers, sono scese in campo ad Avigliana, in Piemonte, per disputare la loro seconda giornata della Western League, il campionato invernale che si svolge nei palazzetti e che rappresenta un passaggio fondamentale di preparazione alla stagione agonistica sui campi all’aperto.

Un appuntamento tutt’altro che semplice per i giovani biancorossi, che hanno dovuto fare i conti con numerose assenze e, soprattutto, con avversari mediamente più grandi per età, struttura fisica ed esperienza tecnica. Un contesto impegnativo, che avrebbe potuto mettere in difficoltà anche squadre più esperte.

Nonostante ciò, Lions e Tigers hanno affrontato tutti gli incontri a testa alta, mostrando carattere, voglia di lottare e segnali di crescita. L’atteggiamento in campo è stato quello giusto, con un ottimo spirito di squadra e la determinazione di chi sa che ogni partita della Western League è prima di tutto un’occasione per divertirsi, imparare e migliorarsi.

Nel corso della giornata non sono mancate anche azioni di grande qualità, come il fuoricampo di Leonardo Ghione in apertura, oltre a numerosi doppi nel corso degli altri match. Molto bene in attacco Lorenzo Quattrocchi tra i più grintosi insieme a Lorenzo Cavallaro e Samuele Pioppo.

In difesa le battute avversarie spesso molto potenti hanno sicuramente messo in difficoltà le due squadre cairesi, ma si sono comunque viste buone giocate tra le quali tre eliminazioni al volo da parte di Matteo Quattrocchi ed il buono esordio di Margherita Malatesta in prima base.

Infine merita di essere sottolineato l’impegno e la grinta dei più piccoli, Marta, Maher, Nicola, mai intimoriti dalla differenza fisica degli avversari e quasi sempre determinanti nella costruzione dei punti segnati, dimostrando quanto il contributo di ciascun atleta sia fondamentale all’interno del gruppo.

Al di là dei punteggi, questa seconda giornata di Western League ha confermato il valore del percorso intrapreso dal settore giovanile del Baseball Club Cairese: affrontare sfide difficili, misurarsi con realtà più strutturate e costruire passo dopo passo le basi tecniche e mentali per la stagione che verrà. Lions e Tigers tornano a casa con maggiore consapevolezza e con la certezza di essere sulla strada giusta.

I risultati della giornata