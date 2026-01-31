Bardineto, prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione della Croce Verde

Bardineto. Nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, si è riunito il primo Consiglio di Amministrazio e della Croce Verde Bardineto dopo l’Assemblea generale del 23 gennaio scorso.

Il primi compito del Consiglio di Amministazione è stato quelli di votare e distribuire gli incarichi all’interno dello stesso consiglio.

Le risultanze sono state: Baitone Enrico Presidente, Canepa Paola Tesoriere, Cannella Roberta Direttore servizi, D’Amico Riccardo Vicepresidente, Faradacco Egidio Militi, Ghilino Cinzia Personalità Giuridica e Zunino Michela Segretario.

Nel corso della riunione si è stabilito di rafforzare la vicinanza con i cittadini e il territorio e di fare conoscere maggiormente la meritoria attività della Croce. A tale scopo si è deciso di preparare il Bilancio Sociale e di distribuirlo a tutte le famiglie.

“Inoltre si organizzerà un Open Day di presentazione invitando tutti i giovani del paese sotto i 30 anni per sensibilizzarli alla soddisfazione che si può avere servendo come Milite. Si sono individuati interventi di aggiornamento dei mezzi di soccorso e di segreteria per efficentare l’attività futura”, concludono.