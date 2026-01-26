Bardineto, eletto il nuovo consiglio direttivo della Croce Verde

Bardineto. Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte a Bardineto le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Croce Verde di Bardineto.

Su un totale di 105 soci aventi diritto al voto, hanno partecipato alle elezioni 81 persone. Tutti i voti espressi sono andati a favore della lista candidata.

La lista, guidata da Enrico Baitone, ha ottenuto un consenso unanime. .

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Baitone Enrico, Canepa Paola, Cannella Roberta, D’Amico Riccardo, Faradacco Egidio, Ghilino Cinzia, Zunino Michela

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre espresso “un sentito ringraziamento al consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto negli anni precedenti e per l’impegno costante dimostrato nel garantire continuità, efficienza e qualità ai servizi offerti alla comunità”.

Il nuovo direttivo “ringrazia i soci per la fiducia accordata e si impegna a proseguire, con responsabilità, spirito di collaborazione e rinnovato entusiasmo, il servizio alla cittadinanza, nel solco dei valori di solidarietà, volontariato e vicinanza al territorio che da sempre contraddistinguono la Croce Verde di Bardineto”.