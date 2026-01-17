  • News24
Bardineto, auto finisce giù in una scarpata: soccorsi mobilitati

È successo intorno alle 9,45, lungo la Sp60

Automedica Savona Soccorso

Bardineto. Incidente stradale a Bardineto nella mattinata odierna (17 gennaio). È successo intorno alle 9,45, lungo la Sp60

Il conducente di un’auto avrebbe perso improvvisamente il controllo, per cause da accertare, e il mezzo sarebbe caduto in una scarpata. 

Immediata la chiamata ai soccorsi: ambulanza, automedica del 118 e vigili del fuoco che si sono occupati del recupero dell’auto.

Nonostante il grande spavento, per fortuna il ragazzo alla guida, un 27enne, è riuscito ad uscire illeso dall’accaduto.

