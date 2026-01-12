Baia Alassio, Sardo dopo la sconfitta con il Savona: “All’andata usciti a testa bassa, stavolta una prestazione dignitosa”

La Baia Alassio cade ancora contro una big. Forse servirebbe proprio l’exploit contro una grande per coronare un campionato comunque positivo fino a questo momento, con i gialloneri ottavi e con cinque punti di vantaggio sui playout. Ieri è arrivata la sconfitta contro il Savona per 0-2, ma si tratta di un KO ben diverso rispetto al 4-0 dell’andata. Da registrare però che la squadra di Enrico Sardo per la terza volta consecutiva non è riuscita a segnare. Proprio il tecnico ha commentato il risultato nel post partita.

Le dichiarazioni di Sardo: “Bisogna sempre pesare l’avversario. Loro hanno tanti giocatori abituati a giocare queste partite, tanti di noi invece non le hanno mai giocate. Nel primo tempo hanno strameritato il vantaggio, poi nel secondo siamo stati un po’ più corti e attenti. Per il percorso che stiamo facendo l’importante era non uscire a testa bassa come all’andata, oggi la prestazione è stata dignitosa nonostante l’avversario fosse più forte di noi”.

Un passo indietro rispetto alla sconfitta contro la Praese secondo il tecnico che conclude: “Con la Praese eravamo stati attentissimi per tutti i novanta minuti, il risultato non ci era stato favorevole ma avevamo fatto una partita diversa rispetto a oggi per intensità e concentrazione. Oggi abbiamo abbassato un po’ il livello dell’attenzione e il risultato è questo. Se lasci delle palle a Sassari e Nelli difficilmente sbagliano. Nel secondo ci siamo un po’ aggiustati ma siamo stati pericolosi, non abbiamo avuto episodi per riaprirla”.