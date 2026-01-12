  • News24
IVG Sport
Promozione

Baia Alassio, Sardo dopo la sconfitta con il Savona: “All’andata usciti a testa bassa, stavolta una prestazione dignitosa”

Il tecnico giallonero: "Con la Praese eravamo stati attentissimi, con il Savona abbiamo abbassato un po' il livello dell'attenzione"

La Baia Alassio cade ancora contro una big. Forse servirebbe proprio l’exploit contro una grande per coronare un campionato comunque positivo fino a questo momento, con i gialloneri ottavi e con cinque punti di vantaggio sui playout. Ieri è arrivata la sconfitta contro il Savona per 0-2, ma si tratta di un KO ben diverso rispetto al 4-0 dell’andata. Da registrare però che la squadra di Enrico Sardo per la terza volta consecutiva non è riuscita a segnare. Proprio il tecnico ha commentato il risultato nel post partita.

Le dichiarazioni di Sardo: “Bisogna sempre pesare l’avversario. Loro hanno tanti giocatori abituati a giocare queste partite, tanti di noi invece non le hanno mai giocate. Nel primo tempo hanno strameritato il vantaggio, poi nel secondo siamo stati un po’ più corti e attenti. Per il percorso che stiamo facendo l’importante era non uscire a testa bassa come all’andata, oggi la prestazione è stata dignitosa nonostante l’avversario fosse più forte di noi”.

Un passo indietro rispetto alla sconfitta contro la Praese secondo il tecnico che conclude: “Con la Praese eravamo stati attentissimi per tutti i novanta minuti, il risultato non ci era stato favorevole ma avevamo fatto una partita diversa rispetto a oggi per intensità e concentrazione. Oggi abbiamo abbassato un po’ il livello dell’attenzione e il risultato è questo. Se lasci delle palle a Sassari e Nelli difficilmente sbagliano. Nel secondo ci siamo un po’ aggiustati ma siamo stati pericolosi, non abbiamo avuto episodi per riaprirla”.

