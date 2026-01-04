Autostrade: scattano gli aumenti anche sulla Savona-Genova, che in realtà meriterebbe di essere gratuita

Savona. Cose dette e ridette, talvolta persino anticipate, però non bisogna mai abbassare la guardia: meglio informare e commentare una volta in più che trascurare un argomento delicato come quello dell’aumento dei pedaggi autostradali.

Intendiamoci, si tratta di pochi spiccioli, ma è il principio che conta, perché fa capire chi ci tratta non come cittadini, ma come sudditi verso i quali non si ha alcun rispetto. Parleremo soprattutto di Autostrade per l’Italia, interamente di proprietà dello Stato (quindi della Savona-Genova), che dovrebbe tenere di conseguenza un atteggiamento etico e amministrativo ben diverso.

Prima facciamo il punto sui rincari, attingendo dalle informazioni già fornite da IVG.it. Si apprende così che gli aumenti sono dovuti fra l’altro, oltre che all’inflazione, a indicatori di efficienza e qualità del servizio. Ma davvero? Efficienza e qualità del servizio? Sulla Savona-Genova?

Diamo uno sguardo agli aumenti, che di base sono dell’1,5 per cento, ovunque con qualche arrotondamento, per tutti i tratti gestiti da Autostrade per l’Italia. La situazione per i privati di Concessioni del Tirreno è di un identico aumento sulla Savona-Torino, ma di un leggero calo sulla Savona-Ventimiglia.

Torniamo al nostro filone principale. Sembra evidente che non solo non dovrebbe subire alcun aumento chi percorre la Savona-Genova (come ribadito tra gli altri dalle associazioni degli albergatori), ma questo tratto dovrebbe essere del tutto gratuito per gli inconvenienti che si verificano ogni giorno senza eccezioni. Da non dimenticare che i cantieri sono dovuti anche a lavori magari non eseguiti per troppo tempo, e che hanno ripreso vigore dopo il crollo del ponte Morandi e conseguente intervento della magistratura (la paura fa novanta).

C’è da chiedersi inoltre, anche se non abbiamo dati statistici per dimostrarlo, se gli incidenti quotidiani sulla Savona-Genova abbiano a che vedere con le dimensioni e caratteristiche di corsie e carreggiate (soprattutto per quanto riguarda il transito dei mezzi pesanti) o perlomeno con il suo presidio da parte del personale.

Vale la pena infine ricordare che l’allestimento delle barriere fonoassorbenti sempre sulla Savona-Genova è fissato con termine 2028: davvero occorre così tanto?