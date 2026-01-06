  • News24
Autostrade, dal 7 gennaio tornano operativi i cantieri: osservata speciale la A10 tra Savona e Spotorno con scambio di carreggiata

Proseguono i lavori sulla A7 mentre i cantieri impattanti sulla A26 ripartono il 12 gennaio

Liguria. Passato il periodo delle feste natalizie, sulle autostrade liguri ritornano operativi i cantieri più impattanti, che erano stati rimossi proprio in vista del grande afflusso di veicoli coincidente con il periodo festivo di fine/inizio anno. I cantieri sulle autostrade liguri saranno riallestiti tra domani, 7 gennaio al 12 gennaio. L’accordo con i concessionari è che saranno nuovamente rimossi per le festività pasquali.

Il cantiere più a rischio maxi ingorghi riguarda l’intervento di ammodernamento della galleria Fornaci, tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona, sulla A10 Savona-Ventimiglia nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno. I lavori prevedono anche la demolizione della carreggiata autostradale e comporteranno l’attivazione di uno scambio di carreggiata per tutta la durata dell’intervento, con la chiusura della galleria in direzione Savona. Sempre lo stesso concessionario proseguirà le attività di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico dei viadotti tra gli svincoli di Altare e Savona.

Sulla A7, gestita da Aspi, proseguono i lavori (e gli scambi di carreggiata) sulle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord e la riqualificazione delle barriere tra Busalla e Ronco Scrivia.

Sulla A26 dal 12 gennaio ripartono i lavori di ammodernamento tra Voltri e Ovada con scambio a bretella che attualmente interessano il tratto tra Masone e Ovada.

Sulla A12, dal 12 gennaio partono i lavori di ammodernamento degli impianti nella galleria Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante. Chiusa sino al 28 febbraio l’uscita per Chiavari da Livorno per la riqualificazione delle barriere.

