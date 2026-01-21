Autostrade, code e rallentamenti sulle tratte dell’A10 e sulla A26

Liguria. Fino a sette chilometri di coda sulla A10 tra Arenzano e Pra’, in direzione Genova, e circa due chilometri di coda tra Pegli e Pra’, in direzione del ponente, sono segnalati dal sito di Aspi per questo primo pomeriggio di venerdì 21 gennaio.

I disagi si sono registrati a causa di rallentamenti e ingorghi al flusso viario, o meglio, per gli accessi ai varchi portuali. Nei giorni scorsi l’operatività del terminal Psa di Pra’ è stata limitata a causa delle forti raffiche di vento e quindi oggi, calata la burrasca, molti dei tir container che erano in attesa, stanno entrando in porto, provocando un inevitabile intasamento.

Secondo il terminal la situazione dovrebbe risolversi nel giro di poche ore. Intanto si registrano code anche sulla viabilità ordinaria, in particolar modo sull’Aurelia.

Sempre nel primo pomeriggio di oggi rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia, a causa dei lavori presenti sulla tratta: altri rallentamenti sono segnalati tra Savona e Spotorno, nella medesima direttrice di marcia.

Altre criticità sulla A26, con una coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.