Autorità Portuale, gare e bandi da 111mln di euro: ecco gli interventi per Savona e Vado Ligure

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale punta a rafforzare la propria capacità di risposta amministrativa, potenziando le condizioni di affidabilità e prevedibilità richieste dagli operatori economici e dagli investitori, con effetti sulla capacità di attrarre risorse private e sostenere lo sviluppo dei porti.

Nel solo mese di gennaio sono state avviate sette procedure di gara i cui termini di partecipazione sono ancora aperti cui si aggiunge una ulteriore procedura di prossima pubblicazione nel breve periodo e 21 appalti già programmati ed in corso di progettazione.

Il valore economico complessivo delle gare avviate e in programmazione ammonta a oltre 111 milioni di euro.

“L’intensificazione dell’attività riflette l’effetto del nuovo assetto organizzativo e della riorganizzazione interna, che stanno consentendo di ridurre i tempi procedurali e di rendere più continuo il passaggio dalla pianificazione alla fase esecutiva. In questo percorso, il contributo delle professionalità interne rappresenta un fattore determinante per garantire qualità tecnica e solidità amministrativa” affermano dall’Authority.

Tra le procedure più rilevanti con termini aperti si segnalano, in particolare l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle opere marittime del porto di Genova; l’accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici del Porto di Genova; gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici nei porti di Savona e Vado Ligure; il sopralzo del muro paraonde e l’allungamento del pennello ovest della Darsena Tecnica; i servizi di ingegneria per la riqualificazione dell’edificio di Via dei Calafati 16 a Savona.

Parallelamente, risultano in fase avanzata di programmazione ulteriori interventi strategici, tra cui opere su infrastrutture ferroviarie, manutenzioni civili e stradali, potenziamento a Genova del sistema cold ironing, segnalamenti marittimi, ripristini strutturali e di sicurezza, oltre a servizi tecnici di progettazione, verifica e direzione lavori.

Dunque, una crescente capacità dell’Ente di trasformare la programmazione in gare, atti concreti e cantieri, a conferma di un percorso di rafforzamento amministrativo coerente con il nuovo assetto organizzativo e con l’obiettivo di rendere più efficace e tempestiva l’azione pubblica.

“L’accelerazione dell’attività amministrativa è un fatto concreto – afferma il segretario generale Tito Vespasiani -. Più gare pubblicate, tempi più rapidi e una struttura che sta dimostrando di poter lavorare con efficienza e continuità. La credibilità del settore pubblico si misura anche nella capacità di dare risposte rapide e affidabili: quando questo accade, gli operatori privati trovano le condizioni per investire con maggiore fiducia”.

“Le competenze interne dell’Autorità rappresentano una base solida su cui costruire risultati tangibili e rafforzare la competitività del sistema portuale” conclude.