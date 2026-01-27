  • News24
Soccorsi mobilitati

Auto sbanda e finisce contro un muro sulla provinciale a Calvisio: due anziani feriti

Sul posto la Croce Bianca di Borgio, il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale

croce ambulanza notte

Finale Ligure. E’ di una coppia di anziani feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale che percorre Calvisio a Finale Ligure.

Secondo quanto appreso sull’accaduto, intorno alle 18 e 40, il conducente alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando a sbattere contro un muro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Borgio e il 118, oltre a personale dei vigili del fuoco.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due occupanti del veicolo sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia stradale, per i rilievi e gli accertamenti del caso.

