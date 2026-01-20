Aurelia Bis, ripresa lavori entro fine marzo. Russo: “Una ferita per il territorio, superata la soglia di tolleranza”

Savona. L’obiettivo è riprendere i lavori entro fine marzo. E’ quanto emerso dall’incontro di oggi tra gli enti coinvolti e Anas in merito al cantiere dell’Aurelia bis fermo da oltre un anno.

Presenti il responsabile della Struttura territoriale di Anas per la Liguria Nicola Dinnella e i sindaci di Savona Marco Russo, di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e di Albissola Marina Gianluca Nasuti, oltre all’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Nel corso della riunione Anas ha ripercorso l’iter che, a seguito del via libera del tribunale, ha portato alla rescissione del contratto con Ici Costruzioni. È seguito un sopralluogo, al quale Ici non si è presentata.

Secondo quanto riferito, a metà febbraio è previsto l’atto di collaudo con il quale Anas subentrerà in cantiere anche sotto il profilo della sicurezza e per eventuali manutenzioni che si rendessero necessarie. Sarà quindi possibile scorrere la graduatoria all’impresa seconda classificata nella gara d’appalto, assicurando la ripresa dei lavori entro la fine di marzo.

“Il cantiere fermo dell’Aurelia bis ormai è una ferita per il nostro territorio – commenta il sindaco di Savona Marco Russo -. La situazione ha superato la soglia di tolleranza. Nella riunione di oggi, tuttavia, Anas ci ha dimostrato la volontà di accelerare effettivamente i tempi del cantiere. Senza illuderci troppo confidiamo però che alle parole seguano i fatti”.

Il cantiere dovrebbe ripartire entro l’inizio della primavera: “Come avevamo richiesto – prosegue -, Anas ci ha aggiornato sull’iter di sostituzione dell’impresa esecutrice. Il cronoprogramma potrà essere definito non prima della fine di febbraio, quando la nuova impresa verrà ufficialmente incaricata”. Al centro dell’incontro anche le ripercussioni sui quartieri interessati dai lavori: “La riunione è stata anche il primo incontro del tavolo tecnico che avevamo richiesto, nel corso del quale si sono cominciati ad affrontare tutti i temi relativi all’impatto del cantiere sull’abitato di La Rusca, Valloria e delle Albisole, temi che verranno ripresi a breve con i tecnici dei Comuni”.

“Confidiamo che la buona impressione dell’incontro di oggi venga confermata dai fatti, anche perché Anas, con Regione e ministero, sono perfettamente consapevoli che non sono più possibili ulteriori rallentamenti o altri stop del cantiere”, conclude.

“È stata una riunione positiva – evidenzia Giampedrone – in cui tutti abbiamo condiviso l’urgenza di riprendere i lavori e completare l’opera nel più breve tempo possibile: si tratta di un’infrastruttura fondamentale per il territorio su cui non si può più tardare, nemmeno un’ora. Su questo c’è il massimo impegno di Anas che ha comunicato la ripartenza del cantiere entro fine marzo, con l’affidamento alla seconda ditta in graduatoria”.

Duro commento di Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: “La situazione è ormai insostenibile. Sette lavoratori attendono ancora il pagamento di tre settimane di stipendio relative a novembre, dicembre e la tredicesima mensilità. Si tratta di ritardi gravi che pesano sulle famiglie e mettono a rischio la serenità economica di persone che hanno sempre svolto il proprio lavoro con impegno e professionalità. Al momento, la situazione è bloccata a causa delle incertezze legate al futuro della società Ici, ma non possiamo accettare che queste difficoltà ricadano sui lavoratori”.

“Chiediamo con forza che ANAS, in qualità di committente e responsabile dei lavori – prosegue – si faccia carico del pagamento degli stipendi arretrati, intervenendo subito per garantire che i lavoratori ricevano quanto dovuto. È fondamentale che le istituzioni e le aziende coinvolte dimostrino responsabilità e concretezza, evitando ulteriori ritardi e assicurando la continuità del lavoro nel rispetto dei diritti dei dipendenti. Filca Cisl Liguria continuerà a seguire con attenzione la vicenda e a tutelare i lavoratori, chiedendo soluzioni immediate e trasparenti”.