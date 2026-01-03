Attacco Usa in Venezuela, presidi a Savona, Albenga e Finale: “Alziamo la voce, facciamoci sentire, mobilitiamoci”

Savona. “Alziamo la voce, facciamoci sentire, mobilitiamoci“. E’ in programma per oggi pomeriggio un presidio in piazza Mameli a Savona alle 17 contro l’attacco militare degli Stati Uniti in Venezuela. L’iniziativa è organizzata da Stop Rearm Europe Savona. Due appuntamenti, alle 16, anche a Finale Ligure (in piazza di Spagna) e Albenga (piazza IV Novembre).

Da Stop Rearm Europe Savona dichiarano: “Condanniamo l’ennesima e gravissima escalation bellica prodotta dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela. Si tratta di una palese e inaudita violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli. Ancora una volta, la logica del dominio e della predazione delle risorse energetiche prevalgono, e l’America Latina torna ad essere considerata il cortile di casa degli Usa. Questo attacco militare è un atto di puro imperialismo, aggravato dall’annuncio di Trump della cattura di Maduro e della moglie, condotti fuori dal paese”.

“E’ la legge della giungla – proseguono – che sostituisce in modo definitivo il diritto internazionale come lo abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi”. Stop Rearm Europe Savona esprime “totale solidarietà al popolo venezuelano, chiede che l’Onu intervenga e che il Governo italiano e l’Unione Europea condannino l’aggressione. Tutto serve al mondo, tranne che un’altra guerra. Tutto serve al mondo, tranne che l’ennesimo arbitrio dei potenti, con la potenza militare legittimata a intervenire ovunque. Solo uscendo dalla logica della guerra e del riarmo si può immaginare un futuro vivibile per l’umanità, fondato su pace, autodeterminazione e democrazia per i popoli”.

Anche la Cgil, tra le associazioni del Tavolo della Pace Savonese, “condanna con fermezza l’attacco militare degli Stati Uniti contro la Repubblica del Venezuela e ogni violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale. Ancora una volta prevale la logica della forza e della guerra, in un contesto globale già segnato da troppi conflitti e da un numero crescente di vittime civili”.

“Ribadiamo – conclude il segretario provinciale Andrea Pasa – che pace, democrazia, diritti e sicurezza comune sono indivisibili dal rispetto del diritto internazionale. Per questo diciamo con forza: no alla guerra, no a tutte le guerre. Chiediamo al Governo italiano e alle Istituzioni europee di condannare l’aggressione, attivarsi per la cessazione immediata delle ostilità, garantire aiuti umanitari alla popolazione civile e sostenere l’immediata convocazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU”.

La condanna del PD Liguria

“Non ci può essere un ordine mondiale giusto fondato sull’uso arbitrario e indiscriminato della forza come strumento di risoluzione dei conflitti o difesa di interessi economici e strategici. Questa aggressione, purtroppo nella scia dei numerosi fronti di guerra diretta e indiretta aperti nel mondo, riporta le lancette della storia sempre più verso una spartizione imperiale delle risorse e delle sfere di influenza tra le grandi potenze. A rimetterci, come sempre, sono e saranno i popoli e il diritto internazionale”.

Il Partito Democratico ligure, con il segretario regionale Davide Natale, i segretari delle Federazioni di Imperia, Savona, Genova, del Tigullio e della Spezia, la responsabile Esteri della segreteria regionale PD Margherita Mereto Bosso, prende posizione contro l’escalation militare avviata dal presidente Trump in Venezuela.

“Occorre restituire alla politica il suo ruolo di mediazione, per rafforzare, anzi per ricominciare un cammino verso legami di maggiore solidarietà e cooperazione tra le nazioni. Questo colpo di stato mascherato da operazione speciale moltiplica il caos e affievolisce le ragioni del dialogo: la democrazia non si esporta con le bombe e lo stato di diritto non si fonda sulla prevaricazione. Si ristabilisca il primato delle leggi internazionali, si arresti questa folle corsa verso la terza guerra mondiale a pezzi, si ribadisca soprattutto in Europa un impegno collettivo per far cessare la voce delle armi e riaccendere il percorso di una pace davvero disarmata e disarmante. No alla logica dell’equilibrio fra potenze, sì a un nuovo ordine multilaterale costruito su basi democratiche e di progresso dei popoli. La guerra, anche quella condotta attraverso la disinformazione, il terrorismo, le pressioni economiche e tecnologiche, non è e non può essere la soluzione di alcun problema. Il Partito Democratico della Liguria aderisce e aderirà a tutte le iniziative che saranno spontaneamente organizzate nei territori in difesa della pace e della giustizia fra i popoli”.