Attacco americano su larga scala in Venezuela: Trump annuncia la cattura del presidente Maduro e della moglie

Venezuela. Come riportato dall’ANSA, sono ore di forte tensione in Venezuela dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato catturato e portato fuori dal Paese nel corso di un’operazione statunitense.
La dichiarazione ha fatto rapidamente il giro del mondo ma, al momento, non ci sono conferme ufficiali indipendenti. Intanto da Caracas arrivano accuse dirette agli Stati Uniti e appelli alla popolazione a resistere.
Le autorità venezuelane parlano apertamente di “aggressione militare” e respingono ogni forma di intervento straniero. Il ministro della Difesa ha affermato che il Paese è pronto a resistere all’ingresso di truppe estere, mentre il governo avrebbe proclamato lo stato di emergenza nazionale.
Le tensioni tra Washington e Caracas, già alte da mesi, rischiano ora di avere conseguenze pesanti sul piano regionale e internazionale, mentre la situazione resta in rapido e continuo aggiornamento.
LA REAZIONE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA