Attacco americano su larga scala in Venezuela: Trump annuncia la cattura del presidente Maduro e della moglie

Venezuela. Come riportato dall’ANSA, sono ore di forte tensione in Venezuela dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato catturato e portato fuori dal Paese nel corso di un’operazione statunitense.

La dichiarazione ha fatto rapidamente il giro del mondo ma, al momento, non ci sono conferme ufficiali indipendenti. Intanto da Caracas arrivano accuse dirette agli Stati Uniti e appelli alla popolazione a resistere.

Le autorità venezuelane parlano apertamente di “aggressione militare” e respingono ogni forma di intervento straniero. Il ministro della Difesa ha affermato che il Paese è pronto a resistere all’ingresso di truppe estere, mentre il governo avrebbe proclamato lo stato di emergenza nazionale.

Le tensioni tra Washington e Caracas, già alte da mesi, rischiano ora di avere conseguenze pesanti sul piano regionale e internazionale, mentre la situazione resta in rapido e continuo aggiornamento.

LA REAZIONE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

“Rifondazione Comunista condanna senza se e senza ma il bombardamento del Venezuela da parte degli Stati Uniti. L’aggressione militare voluta da Trump è un crimine, l’ennesima violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo le risorse petrolifere di quel paese. L’attacco di queste ore segue più di due decenni di destabilizzazione terrorismo cominciati fin dal primo giorno della vittoria elettorale di Chavez. Come al solito le campagne mediatiche fabbricano il nemico e poi arrivano le bombe. Chiediamo che il governo e il parlamento italiani condannino l’aggressione imperialista nordamericana. Esprimiamo la nostra solidarietà alla Repubblica Bolivariana del Venezuela Invitiamo alla mobilitazione per la cessazione immediata dei bombardamenti”, così Jacopo Ricciardi: Segretario Regionale di Rifondazione Comunista Liguria