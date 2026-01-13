  • News24
IVG Sport
Primi impegni

Atletica, riparte con le competizioni indoor la stagione Arcobaleno

Gare a Parma, Fossano e Bra: Daniel Fazio (lungo) e gli sprinter Anyanwu, Cioni e Tasso tra i protagonisti

Atletica
Il gruppo Arcobaleno a Bra

Parma. Triplice impegno per l’Atletica Arcobaleno Savona nel recente weekend.
Primi assaggi di una stagione che prende avvio dalle gare indoor (e domenica prossima tornerà anche il cross, con i campionati regionali a Calvari).

A Parma tutti impegnati sui 50 piani. Scalda le polveri Vittorio Anyanwu che chiude la gara in terza posizione con il crono di 6.06, decisamente non male per essere il battesimo stagionale.
Bene anche Matteo Cioni (6.11), con Mattia Uccheddu a 6.29 e il neo Arcobaleno Tommaso Bignardi (junior) a 6.36.

Gara di soli salti a Fossano. Qui è positivo l’esordio Arcobaleno di Daniel Fazio: il multiatleta varazzino si cimenta nel lungo e realizza un valido 6.37, ma anche una ottima serie di salti.
Giulia Robello nel triplo atterra a 9.77. Sempre nel lungo 5.79 per Jon Zhaboli.

E sono in prevalenza giovani allievi ed allieve ad esordire in quel di Bra.
Miglior risultato l’8.36 realizzato sui 60 dall’allieva Sofia Tasso che chiude in nona posizione.
8.28 per la già più esperta Penelope Ottonello (ottava), attesa nelle prossime occasioni a crono più significativi.
7.45 (sempre sui 60) per Jacopo Ferrari Visal.
8.09 per il neo allievo Tommaso Corso.

Atletica

Vittorio Anyanwu sul podio

