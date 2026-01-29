Arcobaleno, Anna Crovetto e Marco Zunino in gara nel Meeting Internazionale EAP di Glasgow

Savona. Arriva il momento anche per l’esordio in pista, in questa annata 2026, per una delle punte di diamante dell’Atletica Arcobaleno Savona: Marco Zunino.

Reduce dallo stage di allenamento svolto nelle scorse settimane a Monte Gordo (Portogallo) con il team della nazionale assoluta del mezzofondo veloce (presenti i leader degli 800 azzurri Francesco Pernici e Giovanni Lazzaro) è pronto per affrontare la nuova stagione con rinnovate ambizioni, forte anche dei primati personali (migliorati nel corso del 2025) di 1.48.53 sugli 800 (gara in cui è stato vicecampione italiano nella categoria Under 23 e ottimo 4° in occasione dei Campionati Assoluti) e di 47.53 sui 400.

Ed ecco l’opportunità di prender parte ad una manifestazione in sala estremamente qualificata: il Meeting Internazionale EAP di Glasgow, in programma sabato, presenta un parterre di ottimo livello e Marco scenderà in pista sugli 800 metri, con la consapevolezza delle proprie notevoli qualità e l’obiettivo di centrare un crono che lo possa lanciare in vista dei Campionati Italiani Assoluti in programma a fine febbraio ad Ancona.

Glasgow rappresenterà anche il punto di ripartenza per Anna Crovetto. Per la junior varazzina si tratta di fatto della prima gara indoor in carriera e un po’ la spaventano le curve strette tipiche degli anelli ridotti…

Ma la condizione è buona e questa manifestazione può consentirle di vivere una esperienza formativa importante, abbinata, ci auguriamo, ad un riscontro cronometrico di buon livello.

Ad accompagnare gli atleti il tecnico Mattia Sirello ed il dirigente Giorgio Ferrando, a loro volta impegnati negli incontri con le altre delegazioni del circuito Events for Athletics Promotion EAP, presenti in buon numero all’appuntamento scozzese.