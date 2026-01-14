Anmi Savona in lutto per la scomparsa di Guido Minetti: “Ci manchierai, buona navigazione”

Savona. Anmi Savona in lutto per la scomparsa del socio Guido Minetti. Nato nel 1932, avrebbe compiuto 94 anni tra pochi giorni (il 17 gennaio).

Marinaio di leva fu imbarcato sul CT (cacciatorpediniere), la prima unità navale ad entrare nel porto di Trieste liberata nel 1954. “Guido era molto orgoglioso di essere stato presente”, ricordano dall’Anmi.

“Una vita votata ai nostri valori – lo ricordano con queste parole -, altruista, sempre disponibile e solidale con tutti, gran lavoratore dall’ingegno assoluto. Eccelso tecnico fresatore, tornitore risolveva qualunque problema con la sua inventiva ed era in grado di realizzare qualunque cosa occorresse. Era il manutentore della nostra sede, gli armadi – le cassapanche e la scrivania le ha realizzate lui”.

“Lo scorso 4 novembre, in occasione delle Celebrazioni dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, era ancora in Piazza Mameli con noi, orgoglioso Alfiere del nostro gruppo”.

“Ciao Guido, è inutile dirti che ci mancherai, salutaci tutti gli amici che ci hanno preceduto. Buona navigazione nei Mari Celesti, Onori al Marinaio d’Italia Guido Minetti”.

I funerali si celebreranno venerdì 16 alle ore 11 nella Chiesa di Legino.