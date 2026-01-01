Andora. Questa mattina (1 gennaio), la spiaggia antistante i Bagni Holiday è stata la cornice dell’ottava edizione del Cimento Invernale di Andora. Un appuntamento ormai tradizionale, organizzato dal Comune di Andora insieme alla Lega Navale Italiana di Andora.

L’evento, presentato da Gianni Rossi, ha visto la presenza del sindaco Mauro Demichelis e ha registrato un’adesione significativa con ben 190 iscritti pronti a sfidare il cosiddetto “mare d’inverno”: temperatura dell’aria di 9 gradi e acqua ferma a 15 gradi.

Tra i numerosi nuotatori, non è voluta mancare la rappresentanza istituzionale, con l’assessore allo Sport Ilario Simonetta che ha preso parte al Cimento insieme ai concittadini e ai turisti.

La giornata ha celebrato diverse generazioni di appassionati, a partire dal piccolissimo Francesco Giusto, residente proprio ad Andora, che, a soli tre anni, è risultato il partecipante più giovane della manifestazione.

Sul fronte opposto, il veterano del gruppo è stato Sergio Rogora, nato nel 1935, e arrivato da Legnano.

Il Cimento invernale ad Andora

L’evento ha confermato anche la sua attrattiva internazionale: la partecipante arrivata da più lontano è stata la svedese Mariali Jestam, di 45 anni, mentre, per quanto riguarda i piccoli, è stato premiato Lionel Cervero, giunto dalla Svizzera.

Tra i riconoscimenti speciali: Claudio Bardino si è distinto come il partecipante più estroso, mentre il premio per il gruppo più numeroso è stato assegnato ai “Nuotatori del tempo avverso”.

La sicurezza è stata gestita in mare dai bagnini e dall’Associazione Bagni Marini e l’assistenza a terra è stata garantita dalla Croce Bianca.

In chiusura, il Comune di Andora ha voluto “ringraziare per il supporto”: i Bagni Holiday, l’Associazione Bagni Marini, il Gruppo Alpini della Val Merula, la Croce Bianca sezione di Andora e Supercar.