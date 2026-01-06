Andora, porto gremito e record di presenze per “La Befana vien dal mare”

Andora. Presenza da record nel porto di Andora per “La Befana vien dal mare”: questa mattina, 6 gennaio, oltre mille persone – con una stima che sfiora le 1.500 presenze – hanno affollato la banchina del porto, completamente gremita di famiglie e bambini, riempiendo ogni spazio prospicente la banchina dove ha attraccato la barca della Befana. Un colpo d’occhio straordinario che ha testimoniato una partecipazione senza precedenti.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Andora Più con il patrocinio del Comune di Andora, ha chiuso il calendario delle festività natalizie confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’Epifania andorese.

Grande l’emozione per l’arrivo della Befana dal mare, giunta a bordo di una pilotina, accolta dall’entusiasmo dei più piccoli e dagli applausi del pubblico assiepato lungo la banchina. Una volta a terra, la “cara vecchina” ha distribuito caramelle e dolciumi, regalando sorrisi e momenti di autentica allegria.

L’Associazione Andora Più ha offerto a tutti i presenti cioccolata calda e panettone, trasformando l’evento in un’occasione di condivisione e convivialità per l’intera comunità, grazie ad ina vera e propria catena di montaggio per la preparazione e distribuzione a tutti della bevanda e dolce natalizio.

“Non c’è modo migliore per chiudere le Festività Natalizie che regalare un sorriso ai bambini. Ogni anno ci colpiscono la gioia e la purezza con cui incontrano la Befana e partecipano con le loro famiglie a questa festa semplice ma profondamente significativo – ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis presente con il vice sindaco Daniele Martino, gli assessori Ilario Simonetta, Monica Risso e Alexandra Allegri, il presidente della Fondazione Borgo Castello Corrado Siffredi, il presidente dell’A.M.A Fabrizio De Nicola e il consigliere Gerry Gerundo che, in qualità di presidente dell’Associazione Andora più, ha presentato la manifestazione – Ringrazio e mi complimento per l’entusiasmo e lo spirito coinvolgente creato dall’associazione Andora Più, che da alcuni anni ha raccolto il testimone delle associazioni del porto, ancora oggi preziose con la loro collaborazione all’evento, insieme al supporto della Delegazione di Spiaggia, dell’AMA e degli operatori coinvolti”.

Grande successo anche per i giochi di legno di un tempo, messi a disposizione dall’associazione e realizzati da Totò Tiglio.

Con l’occasione, l’Amministrazione ha rinnovato l’augurio di buona Epifania e di un sereno 2026, ringraziando visitatori e turisti che anche quest’anno hanno affollato il porto di Andora, condividendo un momento di festa e tradizione che ha fatto registrare numeri eccezionali.