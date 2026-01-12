Andora: open day all’Istituto tecnico economico turistico, nuova scuola superiore statale attiva da settembre

Andora. Open day, venerdì 16 gennaio dalle ore 17 alle 19, presso la sede di Via Cavour 21 dell’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico di Andora, nuova scuola superiore statale, orientato alla formazione di figure professionali in grado di rispondere alle esigenze emergenti del settore turistico ricettivo, culturale e ambientale, ambito strategico per l’economia ligure e in significativa espansione, in particolare nel territorio di Andora e del Ponente.

Si tratta di una nuova proposta formativa che prepara alle professioni turistiche del futuro.

Il piano didattico prevede discipline quali Economia Aziendale, lo studio di tre lingue straniere, ma anche Storia dell’Arte e del Territorio. Importante sarà anche la parte di attività pratica e laboratoriale in collaborazione realtà economiche e turistiche locali.

L’open day è rivolto alle famiglie e agli studenti interessati ad approfondire l’offerta formativa e le opportunità date da questo nuovo percorso di studi.

La scuola superiore pubblica di Andora fa parte dell’Istituto “Giancardi” di Alassio ed è situata ad Andora, al secondo piano del plesso scolastico di via Cavour 21, recentemente riqualificato e adeguato alle normative vigenti dall’Amministrazione Comunale che ha curato anche l’iter per l’avvio del percorso di studi.

La sede è facilmente raggiungibile grazie alla prossimità delle fermate degli autobus e della stazione ferroviaria, risultando accessibile sia dalla provincia di Savona sia da quella di Imperia.