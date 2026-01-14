Andora, Molino Nuovo: al via i lavori per la nuova illuminazione dei Giardini di Lino Giusto

Andora. Sono iniziati i lavori di implementazione dell’ impianto di illuminazione dei Giardini Lino Giusto, nel cuore di Molino Nuovo, località residenziale di Andora.

Un intervento atteso e richiesto dai residenti per migliorare la luminosità e la vivibilità della piazza nelle ore serali.

“L’intervento prevede l’installazione di sei nuovi punti luce alti sei metri, in grado di garantire una maggiore diffusione della luce e risponde alle segnalazioni dei cittadini che avevano evidenziato come l’attuale illuminazione a LED, pur efficiente, non riesca a illuminare in modo sufficientemente diffuso gli spazi aperti della piazza – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis al termine di un sopralluogo a Molino Nuovo.

Oltre all’installazione dei nuovi pali, il progetto comprende il rifacimento completo dell’impianto elettrico sotto traccia con linea autonoma, così da rendere il sistema più efficiente, sicuro e affidabile nel tempo.

L’investimento complessivo è di 50.000 euro e punta a tutelare il ruolo centrale nella vita del quartiere, dei Giardino Lino Giusto, migliorandone sicurezza, decoro e fruibilità serale, in sintonia con le richieste espresse dagli abitanti.