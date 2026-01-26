Andora, in via di ultimazione il rifacimento dei sotto servizi di Conna

Andora. Sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento dei sottoservizi in località Garassini, borgata di Conna, nel primo entroterra di Andora.

L’intervento, del valore complessivo di circa 15 mila euro, è stato finanziato dall’amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la regimentazione delle acque piovane e prevenire gli allagamenti della strada.

“L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque piovane e mettere in sicurezza l’area – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis nel corso del sopralluogo effettuato nel cantiere – Si tratta di un intervento richiesto dai residenti, che risponde a un’esigenza concreta del territorio”.

“I lavori interessano il rifacimento delle condotte dei sotto servizi che corrono lungo le mura di ingresso al caratteristico nucleo residenziale del borgo. Tombini e griglie di scolo contribuiranno a una migliore funzionalità delle infrastrutture e una più sicura viabilità locale in caso di maltempo”.