  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fondamentali

Andora, in via di ultimazione il rifacimento dei sotto servizi di Conna

L'intervento, del valore complessivo di circa 15 mila euro, è stato finanziato dall'amministrazione, con l'obiettivo di migliorare la regimentazione delle acque piovane e prevenire gli allagamenti della strada

Andora Sottoservizi Conna

Andora. Sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento dei sottoservizi in località Garassini, borgata di Conna, nel primo entroterra di Andora.

L’intervento, del valore complessivo di circa 15 mila euro, è stato finanziato dall’amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la regimentazione delle acque piovane e prevenire gli allagamenti della strada.

“L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque piovane e mettere in sicurezza l’area – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis nel corso del sopralluogo effettuato nel cantiere – Si tratta di un intervento richiesto dai residenti, che risponde a un’esigenza concreta del territorio”.

Andora Sottoservizi Conna

“I lavori interessano il rifacimento delle condotte dei sotto servizi che corrono lungo le mura di ingresso al caratteristico nucleo residenziale del borgo. Tombini e griglie di scolo contribuiranno a una migliore funzionalità delle infrastrutture e una più sicura viabilità locale in caso di maltempo”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.