Andora, il presente vivente anima il Borgo insigne di Duomo

Andora. Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 14.30, il Borgo insigne di Duomo di Andora torna a essere teatro del Presepe Vivente, una delle rievocazioni natalizie più radicate e partecipate del Ponente ligure.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Presepe Vivente del Duomo, in collaborazione con la Pro Loco Andora, con il patrocinio del Comune di Andora.

Il presepe si sviluppa come un percorso itinerante tra i carruggi e i “gumbi” dell’antica borgata. Circa 150 figuranti in costume accompagnano i visitatori in un’esperienza immersiva, scandita da numerose postazioni tematiche che raccontano la vita quotidiana, i mestieri e i momenti di socialità al tempo della nascita di Cristo.

Lungo il percorso prendono forma scene di vita tra pescatori e mercati del pesce, botteghe artigiane e antichi mestieri come il falegname, il fabbro, il calzolaio, l’arrotino, il bottaio e il cestaio. Rievocazione e proposte di degustazione si alternano.

Le contadine preparano il pan fritto, le ricamatrici, le lavandaie e le cardatrici lavorano a mano, mentre il fornaio sforna e propone focaccia e pizza e il frantoio racconta la tradizione dell’olio. Il cammino prosegue tra la scuola, il censimento, il mendicante e le scene di potere rappresentate dal Palazzo di Erode e dall’accampamento romano.

Non mancano ulteriori i sapori della tradizione: i pastori accolgono i visitatori con cioccolata calda e vin brûlé, il macellaio prepara panini con la salsiccia, i mercanti offrono stoffe e birra, i cacciatori propongono polenta, cinghiale e stufato, mentre l’osteria diventa luogo di ristoro con dolci, caffè, tè e tisane. Il percorso si conclude con la Natività, fulcro spirituale e simbolico dell’intera rappresentazione.

“È per me motivo di grande orgoglio rivestire la figura di Presidente del Comitato “Presepe Vivente del Duomo” – afferma Gianvito Garassino –. Ricordo con affetto i primi anni Novanta, quando da bambino vivevo con grande emozione i giorni che precedevano il presepe vivente, allora messo in scena nella borgata di Duomo. Oggi quello stesso spirito continua a vivere in una manifestazione che unisce memoria, comunità e partecipazione”.

Ripresa nel 2013 dall’Associazione Andora + dopo alcuni anni di interruzione, la manifestazione, oggi organizzata dal comitato Presepe Vivente Duomo e da Pro loco Andora, richiama ogni anno migliaia di visitatori, confermandosi un appuntamento capace di coniugare tradizione, identità e valorizzazione del territorio, grazie all’impegno di volontari, associazioni e figuranti.