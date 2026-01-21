  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Problema

Ancora tir incastrati lungo strade del savonese, Castellini (vicepresidente della Provincia): “Soluzioni obbligatorie e sanzioni serie”

“Quanto accaduto a Toirano e Varazze nelle ultime ore non è un’eccezione, ma un’emergenza cronica che mette in ginocchio i nostri comuni e la nostra viabilità sia a spot, sia in alcuni periodi in maniera più costante”

Tir incastrat

Savona. Dopo l’ultimo episodio che ieri ha visto incastrati tir a Toirano e ai Piani d’Invrea, il vicepresidente della Provincia e sindaco di Stella, Andrea Castellini, torna sull’argomento. “Ora servono soluzioni obbligatorie e sanzioni serie“. Si affronta nuovamente il problema che ha visto coinvolto anche il Comune di Stella numerose volte.

“Quanto accaduto a Toirano e Varazze nelle ultime ore non è un’eccezione, ma un’emergenza cronica che mette in ginocchio i nostri comuni e la nostra viabilità sia a spot, sia in alcuni periodi in maniera più costante. Vedere camion bloccati in strade inadatte perché guidati da navigatori non idonei alle dimensioni effettive dei veicoli che li usano o per distrazione è inaccettabile per tutti”.

“Le Istituzioni competenti in materia devono intervenire su due fronti” e li elenca. “Tecnologia obbligatoria: non è più tollerabile che mezzi pesanti utilizzino sistemi di navigazione per auto comuni. Chiederò con forza che le istituzioni competenti rendano obbligatori i servizi di navigazione satellitare specifici per il trasporto su gomma, capaci di segnalare sagome, pesi e pendenze. Tolleranza zero. Chi disattende l’obbligo o ignora la segnaletica stradale – sottolinea – deve andare incontro a multe salate. Il danno economico e logistico causato alle nostre comunità è enorme e non può più ricadere sulle spalle dei cittadini”.

“Dobbiamo tutelare i nostri borghi e la sicurezza dei residenti, che non possono restare sotto scacco per ore. Allo stesso tempo, è un atto di civiltà verso gli stessi autisti, che spesso lavorano in condizioni difficili, evitare che finiscano in situazioni di pericolo per loro stessi e per gli altri. È ora che la tecnologia diventi uno strumento di sicurezza reale e non un rischio costante. Mi impegnerò in ogni sede come sindaco e come vicepresidente della Provincia di Savona, chiedendo ovviamente supporto a tutti i miei colleghi, per portare questa istanza all’attenzione del Governo e degli enti preposti”.

“Rimarco ovviamente – conclude – il presupposto che se non fosse per quella categoria di trasportatori ci ritroveremmo gli scaffali dei supermercati e non solo vuoti e quindi in alcun modo sto contestando nè la categoria, nè il lavoro che svolgono, anzi”.

Più informazioni
leggi anche
Generico giugno 2025
Sopralluogo
Tir incastrati nell’entroterra di Finale. Il vicepresidente della Provincia, Castellini: “cartelli chiari per fermarli”
Generico novembre 2024
Errore
Vado, tir incastrato in via Battisti: intervento dei vigili del fuoco e polizia locale
Generico marzo 2024
Soluzioni
Tir incastrati a Stella, sopralluogo di Autostrade con il sindaco e gli enti coinvolti per risolvere il problema
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.