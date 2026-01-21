Ancora tir incastrati lungo strade del savonese, Castellini (vicepresidente della Provincia): “Soluzioni obbligatorie e sanzioni serie”

Savona. Dopo l’ultimo episodio che ieri ha visto incastrati tir a Toirano e ai Piani d’Invrea, il vicepresidente della Provincia e sindaco di Stella, Andrea Castellini, torna sull’argomento. “Ora servono soluzioni obbligatorie e sanzioni serie“. Si affronta nuovamente il problema che ha visto coinvolto anche il Comune di Stella numerose volte.

“Quanto accaduto a Toirano e Varazze nelle ultime ore non è un’eccezione, ma un’emergenza cronica che mette in ginocchio i nostri comuni e la nostra viabilità sia a spot, sia in alcuni periodi in maniera più costante. Vedere camion bloccati in strade inadatte perché guidati da navigatori non idonei alle dimensioni effettive dei veicoli che li usano o per distrazione è inaccettabile per tutti”.

“Le Istituzioni competenti in materia devono intervenire su due fronti” e li elenca. “Tecnologia obbligatoria: non è più tollerabile che mezzi pesanti utilizzino sistemi di navigazione per auto comuni. Chiederò con forza che le istituzioni competenti rendano obbligatori i servizi di navigazione satellitare specifici per il trasporto su gomma, capaci di segnalare sagome, pesi e pendenze. Tolleranza zero. Chi disattende l’obbligo o ignora la segnaletica stradale – sottolinea – deve andare incontro a multe salate. Il danno economico e logistico causato alle nostre comunità è enorme e non può più ricadere sulle spalle dei cittadini”.

“Dobbiamo tutelare i nostri borghi e la sicurezza dei residenti, che non possono restare sotto scacco per ore. Allo stesso tempo, è un atto di civiltà verso gli stessi autisti, che spesso lavorano in condizioni difficili, evitare che finiscano in situazioni di pericolo per loro stessi e per gli altri. È ora che la tecnologia diventi uno strumento di sicurezza reale e non un rischio costante. Mi impegnerò in ogni sede come sindaco e come vicepresidente della Provincia di Savona, chiedendo ovviamente supporto a tutti i miei colleghi, per portare questa istanza all’attenzione del Governo e degli enti preposti”.

“Rimarco ovviamente – conclude – il presupposto che se non fosse per quella categoria di trasportatori ci ritroveremmo gli scaffali dei supermercati e non solo vuoti e quindi in alcun modo sto contestando nè la categoria, nè il lavoro che svolgono, anzi”.