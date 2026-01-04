Amore per lo sport, amicizia e goliardia: la squadra Over dei Knights Basket Finale e la passione per la pallacanestro che dura una vita

Finale Ligure. In casi come questo, parlare di “passione” è scontato e, forse, riduttivo: il volersi dedicare per quasi tutta la vita ad un’attività non può essere motivato solo dalla “passione” ma da un sentimento più profondo, che quasi sconfina nell’amore. A questo “amore” vanno poi aggiunti altri fattori, altri “ingredienti”, come l’amicizia, la voglia di stare insieme, la goliardia. Non è facile descrivere cosa spinga i membri della squadra Over dei Knights Basket Finale Ligure, compagine associata alla Polisportiva del Finale, a calcare il parquet e a cercare “il ferro” ancora oggi, dopo tante primavere spese a fare lo stesso, ma ci vogliamo provare lo stesso.

Per fare subito chiarezza anche nei confronti di chi conosce poco questa disciplina, stiamo parlando di una squadra di basket composta da atleti over 40, ma anche over 50 e over 60, che hanno iniziato a giocare magari da ragazzi e (chi in maniera continuativa, chi alternando periodi di pausa) hanno continuato e continuano a giocare a basket ancora oggi. Parlare di “veterani” di questo sport insinua velatamente il fatto che gli atleti in questione non siano più così giovani e potrebbe quasi risultare offensivo. Ma la caratteristica peculiare e la forza di questa squadra e dei suoi membri stanno proprio in questo: voler continuare a giocare nonostante non si sia più così giovani.

Per capire dove e quando è nata la squadra, ci siamo rivolti a Roberto Fontana, allenatore di pallacanestro dei Knights Basket Finale e responsabile della sezione pallacanestro della stessa Polisportiva del Finale: “Il Finale Basket – spiega – nasce dalla fusione della Virtus Finale e del Finale Basket. Dopo aver partecipato a vari campionati giovanili, nel 1996 ha giocato in Serie C2 per qualche anno, approdando anche in Serie D. Nel 1999 abbiamo disputato anche i playoff per la C1. Oggi ci dedichiamo al minibasket, a livello agonistico abbiamo due squadra di giocatori Under 14 Silver Maschile e Under 15 Silver Maschile”.

L’ossatura dell’attuale squadra Over arriva proprio da quella squadra che, a cavallo tra i due millenni, puntava in alto: “Il nucleo di quella squadra è rimasto qui e gioca ancora oggi. Esaurita la parte strettamente agonistica, in molti hanno deciso di continuare a giocare, in alcuni casi disputando tornei italiani ed internazionali come atleti singoli. Insomma, la nostra squadra Over è la continuazione naturale di quella esperienza, una squadra composta da giocatori che hanno sempre fatto pallacanestro a buoni livelli, in Serie C o Serie B”.

Fare nomi è ingeneroso nei confronti di coloro i quali non vengono citati e di questo ci scusiamo, ma atleti come Sandro Garavagno, Alberto Manni o Carlo Leoncini vanno ricordati se non altro per rispetto verso la lunghezza della loro carriera, che li ha visti arrivare in Serie C e in Serie B.

Dopo tanti anni passati, come detto, a calcare il parquet e a cercare “il ferro”, la voglia non è ancora passata: “Il motore è la passione – conferma Roberto Fontana – E’ ciò che ti spinge a continuare a giocare nonostante gli impegni di lavoro o di famiglia. Anzi, il gioco è spesso ciò che aiuta a scaricare la tensione, un modo per ‘staccare la spina’ e non pensare ai problemi e alle difficoltà quotidiane. Poi, certo, ci vuole anche una certa condizione fisica. Ma giocare permette di continuare a giocare, è un circolo virtuoso. La passione fa tornare ragazzini”.

A ciò va aggiunta poi l’amicizia, un elemento fondamentale che ha dato il via a tutto e che, ancora oggi, è ciò che cementa e fortifica il gruppo: “Ovviamente, il nucleo iniziale era composto da giocatori che tra loro si conoscevano tutti. Poi nel corso del tempo si sono aggiunti altri atleti provenienti da altre squadre, quindi anche ex avversari, o persone che hanno smesso di giocare da molti anni (o non hanno mai giocato) ma vogliono tornare a dedicarsi al basket”.

E agli allenamenti (almeno due volte a settimana) vedono spesso la partecipazione, oltre che di uno zoccolo duro di appassionati, anche di altri giocatori di tutte le età, desiderosi di sgranchirsi le gambe o tornare a provare, fosse anche per una sera sola, l’ebbrezza di provare una “tripla da posizione impossibile”. Per non parlare dei “figli d’arte”, cioè delle giovani leve del basket locale che hanno ereditato la passione dal genitore: ogni partita, in questo caso, non è solo un momento per allenarsi e migliorare le proprie abilità, ma anche un’occasione per passare del tempo insieme.

E questo è certamente l’aspetto più bello di questa realtà: un gruppo animato dall’amore per questo sport, dall’amicizia e, perché no, anche dalla goliardia, dalla voglia di prendersi in giro, ma sempre con il massimo rispetto, come insegna il “terzo tempo” a fine partita. “La passione fa da calamita, l’amicizia e la goliardia attirano e diventano dominante. E poi resta la scintilla”, aggiunge Fontana.

La “rarità” di questo gruppo è data da molteplici fattori: “Innanzitutto, non esiste un’unica federazione nazionale che promuova manifestazioni ‘codificate’ per atleti over, ma capita di trovare squadre create appositamente per questo o quel torneo. In generale, è piuttosto raro trovare dieci giocatori over che si allenino regolarmente magari o tre volte a settimana così come accade ai nostri ragazzi. Quindi spesso i giocatori ‘girano’ da una squadra all’altra. Per quanto riguarda la nostra zona, il gruppo di Finale Ligure è per certi versi l’unico del ponente savonese. C’è un’altra compagine sull’alassino, ma formata da giocatori che giocano a loro volta qui a Finale, e un altro bel gruppo nel levante savonese. Ma per il ponente, la squadra Over dei Knights resta un unicum”.