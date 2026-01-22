Altro derby senza vittoria per il Cengio, Rovere: “Partita maschia e tosta, non ci siamo mai arresi”

Cengio. Finisce in parità il derby tra Cengio e Altarese. Al “P. Salvi” termina 2-2, con i padroni di casa capaci di rimontare due reti dopo un avvio in salita.

Nel post partita parla Giovanni Rovere, attaccante del Cengio, che analizza così la gara: “È stata una partita molto maschia, molto tosta. Ce lo aspettavamo perché i derby sono così. Anche il campo ha accentuato tutto”.

Un match complicato sin dai primi minuti, con il Cengio costretto a rincorrere. “Abbiamo iniziato male, in salita, però non ci siamo scoraggiati. Ci siamo rimboccati le maniche, ce l’abbiamo messa tutta e siamo riusciti a pareggiarla”, spiega Rovere.

Resta il rammarico per non aver completato la rimonta. “Magari con un po’ di fortuna in più potevamo portare a casa anche i tre punti”, aggiunge l’attaccante.

Il Cengio continua però a collezionare pareggi e fatica a trovare continuità di risultati. Rovere prova a spiegare il momento: “Francamente non lo so. In allenamento ci impegniamo, siamo sempre in tanti e l’impegno non manca mai, sia per chi gioca di più sia per chi gioca di meno”.

Lo sguardo va avanti. “Durante una stagione capitano momenti così. Dobbiamo essere bravi a portare qualche risultato. Vincere aiuta a vincere e poi viene tutto da sé”, conclude.

Un punto che muove la classifica ma non soddisfa del tutto. Il Cengio resta nella parte centrale, chiamato a trasformare le buone prestazioni in vittorie nelle prossime giornate.