Altarese strappa un punto nel derby di Cengio, Pregliasco: “Possiamo giocarcela contro tutti”

Cengio. Il derby della Val Bormida tra Cengio e Altarese si chiude sul 2-2. Un punto importante per la Altarese, che torna a muovere la classifica dopo due settimane difficili. Decisiva la doppietta di Robin Pregliasco nel primo tempo.

Il centrocampista commenta così la sua prova: “Sì sono molto contento. Non sono durato tantissimo perché ero un po’ stanco, ma ci sta”. Due reti che avevano portato avanti la Altarese prima della rimonta dei padroni di casa nella ripresa.

Il pareggio assume valore anche per il momento della squadra: “Era molto importante fare punti. Sono contento di aver racimolato un punto”. Un risultato che interrompe la striscia negativa e restituisce fiducia al gruppo.

Pregliasco sottolinea gli aspetti positivi emersi dal match: “La voglia di lottare. Ce n’è stata tanta e sono contento dei miei compagni”. Non manca però l’autocritica: “Dobbiamo migliorare la gestione della tensione durante la partita”.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno contro la Golfo Dianese: “Mi aspetto una partita combattuta come questa. Secondo me possiamo giocarcela contro tutti, poi vediamo cosa ci porta il futuro”.

Un punto che permette alla Altarese di restare agganciata alla zona centrale della classifica, in un campionato che continua a offrire equilibrio.