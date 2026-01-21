Altarese raggiunta nel derby di Cengio, Ponte: “C’è rammarico, ma questo pareggio conta”

Cengio. Finisce 2-2 il derby tra Cengio e Altarese. Gli ospiti chiudono il primo tempo avanti di due reti, poi subiscono la rimonta nella ripresa su calcio piazzato.

Nel post partita Mister Alessio Ponte analizza il risultato: “C’è un pochettino di rammarico perché partendo 2-0 a favore, quando sei due gol avanti e ti fai recuperare dispiace”.

Il tecnico riconosce però i meriti degli avversari. “Il Cengio ha fatto una gran partita. Ci ha messo sotto pressione già dal 2-0, con tanti corner. Abbiamo preso due gol su calci piazzati e questo deve farci pensare”, spiega Ponte.

Nonostante il rammarico, il pareggio viene accolto con equilibrio. “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e quindi il pareggio qui è comunque un risultato che conta”, aggiunge.

Dopo due sconfitte consecutive, l’Altarese interrompe la serie negativa. Ponte guarda alla reazione della squadra: “I ragazzi anche domenica scorsa hanno fatto una gran partita. Il problema è che non siamo attenti sui dettagli”.

Il focus resta sulle palle inattive. “Abbiamo preso quattro gol su palle inattive contando anche la scorsa partita. Dobbiamo migliorare tanto su questa fase”, sottolinea l’allenatore.

Lo sguardo va ora al prossimo impegno. “In questo campionato non c’è una partita facile. Ogni squadra ha caratteristiche forti. Sarà una gara diversa, su un campo diverso, contro una squadra giovane che gioca bene, ma ci faremo trovare pronti”, conclude Ponte.

Un punto che muove la classifica dell’Altarese e dà continuità dopo un periodo difficile, mentre il campionato conferma equilibrio e difficoltà su ogni campo.