Altare piange Eldo Beltrame, “Bobone”, di 64 anni: “La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”

Altare. Una vita per i giovani quella di Eldo Beltrame, per tutti “Bobone”, che se ne è andato all’età di 64 anni. Il paese di Altare piange una figura preziosa per la comunità, e sono in molti a ricordarlo con commozione e grande affetto.

Soprattutto le leve degli anni Novanta, di cui faceva parte anche sua figlia Domitilla, lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno nell’organizzare iniziative come tornei di calcio, vacanze in montagna, tendate nell’area pic nic di Lipiani e al centro 0-90. Per molti anni è stato anche presidente dell’Altarese calcio con un encomiabile spirito di condivisione e aggregazione per i colori giallorossi.

La maglia celebrativa della vittoria della Seconda Categoria

Lavorava come boscaiolo e d’inverno con i mezzi spazzaneve, nonostante il carattere burbero era sempre pronto ad aiutare il prossimo, specie i più giovani. I nipoti Edo e Isa lo dipingono come un nonno fantastico, e negli ultimi anni ha vissuto per loro.

“La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile – scrivono alcuni degli amici sui social – Sarà triste non incontrarlo più e non essere apostrofati da una sua battuta magari rude ma fatta con il cuore”.

Il messaggio dell’Altarese

Buon viaggio, Eldo

Il direttivo, i giocatori e i tifosi della Asd Altarese 1929 ti ricorderanno sempre con affetto e simpatia. Lasci un grande vuoto in tutti noi….

Con passione, generosità e competenza, in tutti questi anni, hai sempre dato tutto per la squadra, lasciando un segno indelebile

Ci uniamo al dolore della tua famiglia, che abbracciamo accompagnandola in questo triste momento