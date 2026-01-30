Altare piange Eldo Beltrame, “Bobone”, di 64 anni: “La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”

Altare. Una vita per i giovani quella di Eldo Beltrame, per tutti “Bobone”, che se ne è andato all’età di 64 anni. Il paese di Altare piange una figura preziosa per la comunità, e sono in molti a ricordarlo con commozione e grande affetto.
Soprattutto le leve degli anni Novanta, di cui faceva parte anche sua figlia Domitilla, lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno nell’organizzare iniziative come tornei di calcio, vacanze in montagna, tendate nell’area pic nic di Lipiani e al centro 0-90. Per molti anni è stato anche presidente dell’Altarese calcio con un encomiabile spirito di condivisione e aggregazione per i colori giallorossi.
Lavorava come boscaiolo e d’inverno con i mezzi spazzaneve, nonostante il carattere burbero era sempre pronto ad aiutare il prossimo, specie i più giovani. I nipoti Edo e Isa lo dipingono come un nonno fantastico, e negli ultimi anni ha vissuto per loro.
“La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile – scrivono alcuni degli amici sui social – Sarà triste non incontrarlo più e non essere apostrofati da una sua battuta magari rude ma fatta con il cuore”.
Il messaggio dell’Altarese
Buon viaggio, Eldo
Il direttivo, i giocatori e i tifosi della Asd Altarese 1929 ti ricorderanno sempre con affetto e simpatia. Lasci un grande vuoto in tutti noi….
Con passione, generosità e competenza, in tutti questi anni, hai sempre dato tutto per la squadra, lasciando un segno indelebile
Ci uniamo al dolore della tua famiglia, che abbracciamo accompagnandola in questo triste momento
Ovunque sarai sappiamo di averti sempre al nostro fianco……
Più informazioni