Alluvione in Valbormida, c’è l’ok del Governo al riconoscimento dello stato di emergenza

Liguria. Via libera dal consiglio dei ministri al riconoscimento dello Stato di emergenza per la Liguria, in particolare in relazione ai danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo che ha colpito il territorio nel settembre del 2025. Stanziati 4,3 milioni di euro per gli interventi in somma urgenza realizzati nei Comuni colpiti nel savonese (Val Bormida), Tigullio e spezzino.

Il provvedimento è stato adottato su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“Il riconoscimento dello Stato di emergenza con lo stanziamento delle risorse per i primi interventi urgenti nei comuni colpiti – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – è il risultato di un lavoro continuo e cosante con i territori. Ringrazio il ministro Musumeci e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano per l’attenzione e la rapidità di risposta, così come tutto il sistema di Protezione civile che ha dimostrato ancora una volta capacità operativa e spirito di servizio. La Liguria può contare su un modello efficace fondato sulla collaborazione tra Dipartimento nazionale, Protezione civile regionale, sindaci, volontari e strutture operative, per rispondere in modo efficace e tempestivo alle emergenze e garantire sicurezza ai cittadini sia durante l’emergenza sia con interventi di prevenzione”.

Di seguito i Comuni coinvolti dal provvedimento

Provincia di Savona (maltempo 21- 22 settembre 2025): Cairo Montenotte, Carcare e Dego.

Area metropolitana di Genova (maltempo 1-2 settembre): Cicagna, Favale, Malvaro, Lavagna, Lorsica, Mele, Rezzoaglio e San Colombano Certenoli

Provincia della Spezia: Luni (maltempo 9 settembre 2025).

Le reazioni dei politici

“Il riconoscimento dello stato di emergenza rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che ha subito danni rilevanti e che già vive una condizione di particolare fragilità – dichiara l’assessore regionale alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti –. Le risorse stanziate consentiranno di intervenire con rapidità sulle prime emergenze e sugli interventi in somma urgenza, garantendo sicurezza, ripristino delle infrastrutture e continuità dei servizi essenziali. Desidero ringraziare l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone per il lavoro puntuale e costante svolto a stretto contatto con i territori e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci per l’attenzione dimostrata e per la tempestività della risposta”.

“La collaborazione tra Governo, Regione e amministrazioni locali – conclude l’assessore – è fondamentale per accompagnare il savonese in un percorso di messa in sicurezza, resilienza e rilancio dell’Area di Crisi Complessa. Regione Liguria continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione degli interventi nel Savonese, affinché le risorse stanziate si traducano in azioni concrete a tutela dei cittadini, dei servizi essenziali e del tessuto economico”.

“Il via libera del Consiglio dei Ministri al riconoscimento dello Stato di emergenza per la Liguria, in particolare in relazione ai danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo nello scorso mese di settembre, e lo stanziamento di 4,3 milioni di euro per gli interventi in somma urgenza realizzati nei Comuni colpiti nel savonese, Tigullio e spezzino, è una buona notizia per i nostri territori”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza (FI), consigliere regionale con incarico agli Enti Locali e alle Relazioni Europee ed Internazionali.

“Desidero ringraziare – prosegue Vaccarezza – il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e l’Assessore regionale Giacomo Giampedrone: la collaborazione fattiva tra tutti i soggetti coinvolti e l’impegno profuso da Regione Liguria in raccordo con i Comuni hanno portato a questo risultato”.

“Un ringraziamento particolare anche ai Sindaci che sono in prima linea nella difesa del territorio, insieme ai volontari e alle strutture operative che durante le emergenze garantiscono vicinanza e sostegno alla popolazione”, conclude il consigliere regionale.

“Cairo Montenotte, Carcare e Dego figurano nell’elenco dei Comuni inclusi nel fondo da 4,3 milioni di euro stanziati dal Governo per gli interventi in somma urgenza realizzati nei Comuni colpiti dall’emergenza maltempo del settembre 2025”. Ad annunciarlo Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI che ricorda come “il provvedimento sia stato adottato su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci”.

Lo stesso Invernizzi sottolinea, come già evidenziato dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che “il riconoscimento dello Stato di emergenza con lo stanziamento delle risorse per i primi interventi urgenti nei comuni colpiti è il risultato di un lavoro continuo e cosante con i territori. Ringrazio il ministro Musumeci di Fratelli d’Italia e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano per l’attenzione e la rapidità di risposta, così come tutto il sistema di Protezione civile che ha dimostrato ancora una volta capacità operativa e spirito di servizio”.