Allerta gialla per neve in Valbormida: nuova perturbazione atlantica in arrivo sulla Liguria

Liguria. Arpal emette allerta gialla per neve sulla zona D (Valbormida – Versanti padani di ponente) e sulla zona E (Versanti padani di levante) da mezzogiorno a mezzanotte di domani (23 gennaio).

L’approssimarsi di una perturbazione atlantica determina nella giornata di oggi (22 gennaio), un graduale aumento della nuvolosità a partire da Ponente.

Dal mattino di domani, venerdì 23 gennaio, il cielo sarà coperto con piogge sparse ed intermittenti, più insistenti dal pomeriggio a Levante.

Si segnalano deboli nevicate, localmente moderate al pomeriggio, sui versanti padani con quota neve fino a 300-400 m su D e Valle Scrivia, 700- 900 m su Val Trebbia e Val d’Aveto e spolverate sulle zone interne di B.

Venti in rinforzo fino a 40-50 km/h da nord, nordovest sul Centro-Ponente, da est-sudest lungo la costa di Levante. Nelle zone interne centrali possibili locali fenomeni di pioggia congelantesi.

Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali delle zone D ed E

Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne della regione.

Quella di sabato sarà ancora una giornata perturbata per l’arrivo di un nuovo fronte. Dopo una mattinata senza precipitazioni, dal pomeriggio rapido peggioramento con neve, anche moderata, sui versanti padani della regione e zone interne tra Savonese e Genovesato con la possibilità, in occasione dei rovesci più intensi, di qualche fiocco anche sulla costa del Savonese.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/