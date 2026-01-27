Allerta arancione per neve in Valbormida: le decisioni dei sindaci sulle scuole

Liguria. Arpal ha diramato l’allerta arancione per neve sulla Valbormida per la giornata di domani (mercoledì 28 gennaio).

Sulla Val Bormida sarà allerta gialla dalle 20 alle 23.59 di oggi, scatterà poi l’allerta nivologica arancione fino alle 8 di domani, mercoledì 28 gennaio, a cui seguiranno ancora due ore di allerta gialla, fino alle 10.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei Comuni della zona D potrebbero optare per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Nessun problema, invece, per le altre parti della provincia di Savona: sulle zone A e B, infatti, non saranno in vigore allerte meteo.

La redazione di IVG sta contattando la amministrazioni comunali della zona interessata per conoscere la loro decisione in merito al regolare svolgimento o meno delle attività didattiche.

In molti casi – lo ricordiamo – non si tratta di una vera e propria “chiusura” delle scuole, ma della semplice sospensione delle attività didattiche. Per i dettagli fare riferimento alle comunicazioni ufficiali dei singoli Comuni.

SCUOLE CHIUSE A:

Cairo Montenotte

Calizzano (chiuse in considerazione diramata allerta arancione con precipitazioni e accumuli previsto nella notte e prime ore mattina)

Carcare

Cengio

Cosseria

Dego

Millesimo

Roccavignale

SCUOLE APERTE A:

In aggiornamento